شباب الأهلي بطل «النخبة» في «السلم للدراجات الهوائية»

توّج فريق شباب الأهلي أمس بطلاً لسباق النخبة ضمن النسخة الثامنة من بطولة السلم للدراجات الهوائية، والذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبمشاركة 314 دراجاً من 42 جنسية.

وتصدر السلوفيني لوكا مزغيك دراج فريق شباب الأهلي ((1)) فئة الفردي وحل مواطنه ماتيزف غوفيكار من الفريق نفسه ثانياً، فيما حقق اليوناني بوليتشرونيس تزورتزاكيس من فريق ماي ووش ثالثاً.

وفي منافسات فئة الفرق التي حسمت نتائجها في الأمتار الأخيرة، فاز شباب الأهلي ((1)) بالمركز الأول، وحل ((ماي ووش)) ثانياً وفريق ((أ)) لشرطة دبي ثالثاً.

وانطلق السباق الذي امتد مسافة 182 كلم من منطقة سد حتا بين أحضان الطبيعة الجبلية وصولاً إلى منطقة محمية المرموم أكبر محمية صحراوية غير مسورة في الإمارات ومروراً بمختلف التضاريس والمناطق الحضرية الرائعة في دبي، وجاء السباق سريعاً وحافلاً بالإثارة إذ تجاوز معدل السرعة 50 كلم في الساعة في بعض المراحل، كما شكلت محطة السرعة ((سبرينت)) التي وضعتها اللجنة المنظمة في منتصف السباق وخصصت لها جائزة قيمتها 20 ألف درهم حافزاً إضافياً للدراجين.

وفي ختام السباق قامت اللجنة المنظمة ممثلة في محمد عبدالله الموسى رئيس اللجنة اللوجستية، ورامي النابلسي رئيس اللجنة المالية والتسويقية بتكريم الفائزين في فئة الفردي والفرق، فيما قام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي بتتويج الفائز بمرحلة السرعة وهو تشارلامبوس كاسترانتاس من فريق ماي ووش، وبارت فن دير دريس من فريق وولفي للسباقات الفائز بالمركز الأول في فئة فوق الـ40 عاماً.

تطور

ورفع عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على توجيهات ورعاية ودعم سموه للبطولة، التي أصبحت في صدارة بطولات الدراجات الهوائية في الدولة والمنطقة والعالم على صعيد بطولات الهواة، وقال: سعداء بنجاح السباق الذي يأتي ترجمة لرعاية وتوجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وانطلقت البطولة بتوجيهات سموه، وحققت النمو والتطور عاماً بعد آخر بفضل رعايته الكريمة وحرصه على متابعة السباقات وتحفيز المشاركين فيها، ما يؤكد نجاح السباق والمستوى الكبير الذي بلغته البطولة سواء على مستوى أداء الدراجين، أو التنظيم المتميز ونجحنا عبر كوادرنا الوطنية في تنظيم سباق كبير وبمشاركة أكثر من 300 دراج وعلى مسافة 182 كيلومتراً على مساحة جغرافية متنوعة تمتد من جبال حتا مروراً بمناطق عديدة وصولاً إلى منطقة السلم في محمية المرموم أكبر محمية طبيعية في العالم.

وتابع: نحن فخورون بأن ننظم هذا السباق الذي يمثل نموذجاً رائعاً لتطور البطولة ونجاح كوادرنا الوطنية التنظيمية ودراجينا في تقديم سباق إماراتي بمواصفات عالمية، كما أنهئ الدراجين على تحقيق معدل سرعة عالٍ بلغ 50 كلم في هذا السباق الكبير.

مستويات قوية

وأعرب سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي عن سعادته بالمستويات القوية التي قدمها الدراجون على طول السباق سواء في المناطق الجبلية أو المفتوحة وسط منطقة المرموم، وقال: جاء السباق سريعاً مقارنة بالنسخ الماضية، وهو ما يؤكد تطور مستوى الدراجين وهو أحد الأهداف الرئيسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية. وأشاد باختيار خط انطلاق السباق من منطقة حتا التي أصبحت واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الإمارات.

قفزة نوعية

وأكد محمد عبدالله الموسى أن توجيهات ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله للبطولة وراء القفزة النوعية والتطور الذي تشهده من عام إلى آخر حتى وصلت للنسخة الثامنة، مشيراً إلى أن أعداد ممارسي الدراجات زاد منذ انطلاق البطولة، ووصل إلى مستويات عالية وبمشاركة أعداد كبيرة من المحترفين والنخبة والهواة.

وأضاف: اختيار الانطلاقة من سد حتا إلى سيح السلم ((من الجبال إلى الرمال)) كان مقصوداً وخاصة أننا منذ موسمين كان هناك سباق حتا إكسبو بمناسبة استضافة معرض إكسبو وها نحن نعود من جديد إلى حتا لرؤية ما وصلت إليه هذه المدينة السياحية الجميلة من تطور على مستوى المنشآت والمناطق السياحية والطرق والجوانب كافة.

ومن المقرر أن تتواصل النسخة الثامنة لبطولة السلم للدراجات الهوائية التي يبلغ مجموع جوائزها ثلاثة ملايين وخمسمئة ألف درهم، بسباق الهواة الإماراتيين الذي يحمل اسم السباق إلى الفضاء، والنخبة للسيدات 3 و4 فبراير المقبل، ثم سباق السلم الصحراوي يوم 11 من الشهر نفسه.

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