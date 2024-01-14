البحرين في اختبار صعب أمام كوريا في كأس آسيا اليوم

تقام اليوم 3 مباريات في كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، ويخوض منتخب البحرين اختباراً صعباً أمام كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، منتخبا ماليزيا والأردن، ويلعب منتخبا العراق وإندونيسيا في المجموعة الرابعة.

وتدرك الجماهير البحرينية صعوبة المهمة في مواجهة ((شمشون الكوري)) أحد أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة القارية، وتعرض المنتخب البحريني لانتقادات بعد الخسارة في آخر ثلاث مباريات، أمام الإمارات 0-2 في التصفيات الآسيوية المشتركة، وودياً في معسكره بالإمارات أمام أستراليا بهدفين دون رد، وأنغولا بثلاثية نظيفة، وبات الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتسي مدرب المنتخب البحريني مطالباً بالبحث عن حلول للعقم الهجومي، خاصة وأنه استبعد أبرز المهاجمين المتألقين بالدوري المحلي وهم مهدي عبدالجبار وإسماعيل عبداللطيف الهداف التاريخي للمنتخب برصيد 47 هدفاً، ومحمد الرميحي.

وفي المقابل يقود منتخب كوريا الجنوبية الألماني يورغن كلينسمان الطامح لاستعادة أمجاد ((شمشون)) وتتويجه باللقب القاري بعد غياب استمر 64 عاماً ،وتضم التشكيلة كوكبة من أبرز النجوم الدوليين الذين يلعبون بالدوريات الأوروبية،

وحقق المنتخب 6 انتصارات متتالية في مواجهاته الأخيرة، وآخرها الفوز على منتخب العراق بهدف دون رد في التجربة الدولية الودية استعداداً للاستحقاق القاري.

الأردن وماليزيا

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يدخل منتخب الأردن مباراته ضد ماليزيا مرشحاً لحصد النقاط الثلاث ويعوّل مدربه المغربي الحسين عموتة على الجناح موسى التعمري الذي يتألق في صفوف مونبلييه ،والمخضرم حمزة الدردور أفضل هداف في تاريخ الأردن برصيد 35 هدفاً.

وحقق ((النشامى)) فوزاً واحداً بالفترة الماضية وكان على قطر 2 - 1، مقابل ست هزائم كان آخرها سقوطه أمام اليابان 1 - 6 .

المجموعة الرابعة

وفي المجموعة الرابعة يهدف المنتخب العراقي بطل كأس آسيا عام 2007 إلى تحقيق بداية مثالية خلال مواجهته لنظيره الإندونيسي وهي ثاني مواجهة تجمع المنتخبين في غضون أقل من شهرين، بعدما انتهت الأولى بفوز كاسح لـ ((أسود الرافدين)) 5 - 1 في البصرة في نوفمبر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2026 .

واختتم المنتخب العراقي استعداداته بمباراة ودية أمام كوريا الجنوبية انتهت لحساب الأخير بهدف دون رد في أبوظبي، ويعوّل الإسباني خيسوس كاساس مدرب منتخب العراق على عدد كبير من اللاعبين المحترفين في أندية أوروبية، إذ استدعى 13 لاعباً شكلوا نصف تشكيلة ((أسود الرافدين)) في مقدمتهم، زيدان إقبال لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق وأوتريخت الهولندي حالياً، وريبين سولاقا مدافع برومابويكارنا السويدي.

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