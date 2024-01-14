العروبة يقترب من حاجز 40 نقطة في «الهواة»

لم تشهد مباريات الجولة الـ16 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم أي مفاجآت على مستوى الصدارة، والتي ظلت بلون فريق العروبة ((الأخضر))، الذي يسعى إلى تحقيق أرقام قياسية على مستوى ((الهواة)) بعد تحقيق فوزه الثاني عشر، بينما تعادل في 3 مباريات ولم يخسر أي مباراة، جامعاً 39 نقطة، وتبدو الرغبة كبيرة لدى البرتغالي بيريرا، المدير الفني للعروبة، لتخطي حاجز الـ40 نقطة مع تبقي مباراة وحيدة للفريق خلال مرحلة الذهاب، وستكون أمام العربي.

وعلى مستوى وصافة البطولة لا تزال لعبة ((القط والفأر)) مستمرة بين الظفرة ودبا الحصن، اللذين يتنافسان بقوة للانفراد بالمركز الثاني، ويملك كل فريق 31 نقطة مع تفوق الظفرة بفارق الأهداف وفي المواجهات المباشرة، وحقق الظفرة فوزاً غالياً على غلف إف سي في الوقت بدل الضائع بهدف الإنجليزي بينك أفوب، بينما كان دبا الحصن في طريقه لفقدان نقطتين على ملعبه لولا الهدف القاتل الذي أحرزه بولينغ ديمبل في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

وفوّت العربي فرصة ثمينة لمطاردة الوصافة، بخسارته أمام ضيفه التعاون بهدف، ليخسر ثلاث نقاط غالية، لكنه ظل متمسكاً بالمركز الرابع برصيد 26 نقطة، وتأثر الفريق بطرد قائده راشد عيسى في الدقيقة 13 من المباراة.

وتغلب مسافي الخامس على سيتي بثلاثية ووصل للنقطة 25، وجاء في المركزين السادس والسابع برصيد 23 نقطة كل من دبا الفجيرة، المتعادل مع الفجيرة، والجزيرة الحمراء الذي استعاد نغمة الانتصارات بالفوز على غلف يونايتد.

وتشترك 3 فرق في رصيد 21 نقطة وتحتل المراكز من الثامن وحتى العاشر، بداية بالذيد ثم يونايتد والتعاون، ومن خلفها يأتي الفجيرة الحادي عشر برصيد 20 نقطة، يليه غلف إف سي برصيد 17 نقطة، وفي المركز الثالث عشر الحمرية ((15 نقطة))، ثم غلف يونايتد ((14 نقطة))، ومصفوت الخامس عشر ((12 نقطة))، وفي المركزين الأخيرين يأتي كل من سيتي ومصفوت برصيد 6 نقاط لكل منهما.

وشهدت مباريات الجولة الـ16 تسجيل اللاعبين 22 هدفاً، وظهرت البطاقات الملونة 40 مرة، منها 5 بطاقات حمراء.

وواصل أفوب، لاعب الظفرة، صدارته للهدافين برصيد 12 هدفاً.

الجولة 17

تقام مباريات الجولة الـ17 في ختام مرحلة الذهاب يومي 20 و21 الجاري، ويلتقي في اليوم الأول دبا الفجيرة مع الرمس، والتعاون مع دبا الحصن، والعروبة مع العربي، وغلف يونايتد مع الحمرية، وغلف إف سي مع الجزيرة الحمراء، ويلعب في اليوم الثاني يونايتد مع مسافي، والذيد مع الفجيرة، وسيتي مع مصفوت.

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