الطير «22» يتألق في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

اقتنص الطير ((22)) لغانم علي بن حمودة لقب شوط الرمز للقرموشة - فرخ فئة العامة ملاك في افتتاح منافسات اليوم الثالث لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي تستمر حتى السابع والعشرين من الشهر الجاري، واحتل ((غند)) لسعيد عبدالله حليس الفلاسي المركز الثاني، فيما احتل المركز الثالث ((تغرودة)) لعبدالعزيز عبدالله سعيد الكندي.

وأسفرت منافسات شوط التلواح الأول للقرموشة - فرخ فئة العامة ملاك عن تحليق ((جي 1)) لعمران فالح محمد النعيمي بالمركز الأول، فيما حل ثانياً ((غارة)) لمحمد مبارك محمد الهاجري، وجاء في المركز الثالث ((جي 45)) لراشد عبدالله المري، وفي شوط التلواح الثاني للقرموشة - فرخ للعامة ملاك كان اللقب من نصيب ((جي 47)) لنهيان عبدالله حمد المري، واحتل المركز الثاني ((277)) أحمد صغير الكتبي وجاء ثالثاً ((جا 8)) لعلي عبدالله حمد المري.

وحلق ((جي 7)) لراشد عبدالله حمد المري بلقب شوط التلواح الأول للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، وحل ثانياً ((جا 2)) لحمد عبدالله حليس الفلاسي، وفي المركز الثالث جاء ((فبركة)) لحمد عبدالله حليس الفلاسي أيضاً.

واختتم ((غيبهان)) لسعيد عبدالله حليس الفلاسي منافسات اليوم الثالث بالتتويج بلقب شوط التلواح الثاني للقرموشة - جرناس للعامة ملاك، واحتل المركز الثاني ((قمرا)) لناصر بطحان سلطان المنصوري، وجاء ثالثاً ((053)) لمبارك مطر بن هواش الخييلي.

منافسات

وتختتم اليوم الإثنين منافسات فئة العامة ملاك بإقامة خمسة أشواط تبدأ بشوط الرمز للجير بيور - فرخ يعقبه شوطا التلواح الأول والثاني للفئة نفسها، فيما تختتم منافسات اليوم الرابع بشوطي التلواح للجير بيور - جرناس.

وانطلقت منافسات النسخة الحادية عشرة من كأس صاحب السمو رئيس الدولة الجمعة الماضية وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، وبمشاركة أكثر من 600 صقار و3200 صقر من مختلف أنحاء الدولة وتتضمن 100 شوط وأبرزها أشواط أصحاب السمو الشيوخ والعامة ملاك والعامة مفتوح فضلاً عن أشواط دول مجلس التعاون الخليجي.

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