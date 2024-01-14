نيوزيلندا تتوج بلقب «جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار»

فاز فريق نيوزيلندا بلقب ((جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار))، الجولة السابعة من سلسلة الموسم الرابع لبطولة العالم للإبحار Sail GP، التي استضافتها العاصمة أبوظبي للمرة الأولى، وأقيمت بالشراكة مع مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار يومين بميناء زايد، بمشاركة 10 فرق عالمية.

وتمكن الفريق النيوزلندي بقيادة بيتر يبرلينج من تحقيق الفوز بعد منافسة من الفريقين الإسباني والأمريكي في الجولة النهائية من جائزة أبوظبي، وحل الفريق الإسباني ثانياً في السباق، بينما أنهى الفريق الأمريكي السباق في المركز الثالث.

شهد مراسم تتويج الفائزين الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، والشيخ أحمد بن حمدان آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وحميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، وراسل كوتس، الرئيس التنفيذي لـ SailGp.

وكانت منافسات اليوم الختامي من جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار قد شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ نحو 3500 متفرج استمتعوا بالسباق في أجواء خلابة بالعاصمة أبوظبي.

وبفوزه بجائزة أبوظبي الكبرى تمكن فريق نيوزيلندا من تقليص الفارق مع الفريق الأسترالي في صدارة الترتيب العام للبطولة عقب نهاية الجولة السابعة إلى 6 نقاط، حيث يتصدر فريق أستراليا البطولة بإجمالي 56 نقطة، يليه نيوزيلندا بـ50 نقطة، وفي المركز الثالث الفريق الأمريكي برصيد 43 نقطة.

وقال بيتر يبرلينج، قائد فريق نيوزيلندا، عقب تتويج الفريق بالجائزة: ((سعداء بتحقيق الفوز الأول لنا في أبوظبي، حيث قدم الفريق أداءً جيداً للغاية، وساعدنا نشاط الرياح في الجولة النهائية بعد تأهلنا عقب صدارة السباق الخامس، المنافسة كانت قوية مع الفريق الإسباني، لكننا استطعنا في النهاية التفوق)).

وأضاف: ((الموسم الرابع للبطولة يشهد منافسات صعبة على مدار جولاتها بالكامل، والفوز في أبوظبي مكننا من حصد نقاط مهمة وتقليص الفارق مع الفريق الأسترالي في الصدارة، الفريق قدم أداءً مميزاً في آخر جولتين من البطولة في دبي ثم أبوظبي، وجاء السباقان في الإمارات على أفضل ما يكون بصفة عامة، ونتطلع الآن للاستمرار في الجولة المقبلة في سيدني)).

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