ريباكينا وبيغولا وأُنس جابر أبرز المشاركات في «تنس دبي»

كشفت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن مشاركة 20 لاعبة من أبرز المصنفات في النسخة 24 لبطولة السيدات، تتقدمهن الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الثالثة عالمياً، والأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الخامسة، والتونسية أُنس جابر، المصنفة السادسة، واليونانية ماريا ساكاري، المصنفة الثامنة.

كما أكدت اللجنة المنظمة مشاركة حامل اللقب في بطولة الرجال ووصيفه الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف ثالثاً عالمياً، ومواطنه آندري روبليف، المصنف الخامس، والبولندي هوبرت هوركاش، المصنف التاسع عالمياً، الذي وصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة ويمبلدون عام 2021، وكارين خاشانوف، المصنف الخامس عشر عالمياً، الذي بلغ نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة العام الماضي، وسيؤكد باقي النجوم مشاركتهم خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن طرح تذاكر بطولتي السيدات والرجال اليوم عبر الموقع الرسمي بداية من الساعة 12 ظهراً، ودعت المشجعين إلى شراء التذاكر بشكل مسبق، حيث يفتح شباك التذاكر في استاد سوق دبي الحرة للتنس قبل انطلاق الفعالية بوقت قصير.

وتقام النسخة الجديدة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس بين 18 فبراير و2 مارس 2024 على ملاعب سوق دبي الحرة للتنس بالقرهود، بإقامة بطولة السيدات في الأسبوع الأول، تليها بطولة الرجال، بمشاركة نخبة من أفضل نجوم ونجمات اللعبة المصنفين بالمراكز الأولى عالمياً، ويبلغ مجموع جوائزها المالية أكثر من 6 ملايين دولار.

وأكد كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، الاستعداد لاستضافة أبرز لاعبي ولاعبات التنس في دبي، مشيراً إلى أن تصنيف بطولة السيدات ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في رابطة محترفات التنس سيلعب دوراً كبيراً في زيادة شعبية هذه البطولة.

وقال ماكلوكلين: شهدت البطولات على مدار الأعوام الماضية مشاركة أبرز نجوم ونجمات التنس في المنافسات، ويسرنا الإعلان عن أوائل الأسماء المشاركة في دورة هذا العام من البطولات. ويمثل إدراج بطولات سوق دبي الحرة للتنس ضمن بطولات فئة 1000 نقطة في رابطة محترفات التنس بشكل دائم تأكيداً واضحاً على التطور الذي شهدته البطولة خلال العقدين الماضيين.

ومن جانبه، قال صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة ومدير بطولات سوق دبي الحرة للتنس: ((تزداد شعبية البطولة وأهميتها عاماً تلو الآخر، حيث تشهد دورة عام 2024 في دبي مشاركة نخبة من أشهر نجوم التنس على مستوى العالم، ونتوقع منافسة قوية بينهم للفوز بلقب البطولة)).

وتشهد البطولة هذا العام من جديد اعتماد نظام مقاعد مرقمة، والذي يطبق على مقاعد المدرج السفلي في بطولة الرجال، وعلى التذاكر من فئتي برايم إيه وبرايم بي في كل من بطولتي السيدات والرجال، في حين تكون مقاعد المدرج العلوي متاحة دون حجز مسبق خلال أسبوعي البطولتين، وكذلك الأمر بالنسبة لمقاعد المدرج الأرضي خلال الأسبوع الأول من المنافسات.

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