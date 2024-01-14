تألق «الرئاسة» و«العاصفة» في مهرجان ولي عهد دبي للهجن

دشنت هجن أصحاب السمو الشيوخ مشوارها في منافسات سن الكبار، ضمن فعاليات النسخة السابعة لمهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن في ميدان المرموم، حيث أقيم أمس 27 شوطاً لسن الثنايا بواقع 14 شوطاً في الفترة الصباحية و13 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم. وشهدت منافسات الفترة المسائية تألق هجن الرئاسة وهجن العاصفة في الأشواط الرئيسية لسن الثنايا، حيث حصدت هجن الرئاسة صدارة شوطي الأبكار، بينما نجحت هجن العاصفة في حصد صدارة شوطي الثنايا الجعدان.

وافتتحت هجن الرئاسة انتصاراتها في الفترة المسائية بعد فوز ((هملولة)) بصدارة الشوط الرئيسي الأول بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي في قمة الثنايا الأبكار، محققة أفضل توقيت زمني في الفترة المسائية بلغ 12:21:2 دقيقة.

وحلق ((شاهين)) بشعار هجن العاصفة بناموس الشوط الثاني للثنايا الجعدان بقيادة المضمر غياث الهلالي بعد منافسة قوية امتدت حتى الأمتار الأخيرة حسمها ((شاهين)) في توقيت بلغ 12:26:2 دقيقة.

وحققت ((هملولة)) الانتصار الثاني لهجن الرئاسة في الشوط الثالث بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي لتحسم قمة الثنايا الأبكار بزمن بلغ 12:32:3 دقيقة.

وتألقت هجن العاصفة في الشوط الرابع بعد أن نجح ((شاهين)) في إضافة انتصار جديد بقيادة المضمر غياث الهلالي ليحقق المركز الأول في زمن بلغ 12:26:1 دقيقة.

من جهة أخرى، يصل قطار مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن اليوم إلى ثاني محطات سن الكبار لمنافسات هجن أبناء القبائل عبر أشواط سن الحول والزمول البالغ عددها 16 شوطاً في الفترة الصباحية، من ضمنها 10 أشواط لفئة الإنتاج، بالإضافة إلى 12 شوطاً في الفترة المسائية لمسافة 8 كلم.

منافسات الصباح

وبالعودة إلى منافسات الفترة الصباحية، جاءت ضربة بداية تحدي هجن أصحاب السمو الشيوخ عبر أشواط الفترة الصباحية في سن الثنايا ضمن فعاليات المهرجان، والتي أقيمت على مدار 14 شوطاً لمسافة 8 كلم.

وحققت ((حامية)) بشعار هجن الرئاسة بقيادة المضمر صالح بالعرج المرّي صدارة أول الأشواط في الفترة الصباحية المخصص للثنايا الأبكار مسجلة زمناً قدره 12:18:4 دقيقة.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني للثنايا الجعدان بعد أن حسم ((مشوش)) لهجن الشحانية قمة الجعدان بقيادة المضمر جابر فاران المري مسجلاً زمناً قدره 12:36:2 دقيقة.

واقتنصت ((الشاهينية)) لهجن الرئاسة بقيادة المضمر محمد عتيق زيتون المهيري صدارة ثالث الأشواط للثنايا الأبكار، مسجلة زمناً قدره 12:25:6 دقيقة. وحسمت ((هملولة)) لهجن الرئاسة صدارة الشوط الرابع بقيادة المضمر سلطان محمد الوهيبي مسجلة زمناً قدره 12:31:3 دقيقة.

وحققت ((مادي)) بشعار الشيخ محمد بن خليفة بن سيف آل نهيان أفضل توقيت في الفترة الصباحية وفي مجمل منافسات هذا اليوم في الشوط السابع للأبكار الثنايا بقيادة المضمر علي سعيد الوهيبي، بعد أن حسمت سباق الـ 8 كلم في زمن بلغ 12.13.8 دقيقة.

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