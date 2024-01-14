«دبي الدولي للدراجات المائية» على خط الانطلاق السبت

يستعد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية لتنظيم سباق دبي الدولي للدراجات المائية - الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة الإمارات الدولية 2024 - والذي سينطلق السبت المقبل في جزر دبي. ويقام الحدث ضمن روزنامة الفعاليات الرياضية في الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 وبالتزامن مع حملة ((أجمل شتاء في العالم)) تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي أم) وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية.

وتستضيف شواطئ جزر دبي الخلابة الحدث للعام الثاني على التوالي، في إطار التعاون القائم بين نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونخيل بعد النجاح الكبير الذي حققه الحدث في الموسم الماضي، حيث لاقى المكان الإشادة والثناء من قبل المتسابقين والمشاركين.

ويستقطب السباق مشاركة نخبة الأبطال في المنطقة والشرق الأوسط، إضافة إلى نجوم الصف الأول العالميين الذين يحرصون على المشاركة في بطولة الإمارات الدولية من أجل الحصول على نقاط التصنيف العام لفئات المحترفين المختلفة.

ويتنافس المشاركون في السباق المرتقب على ألقاب 10 فئات هي جالس محترفين جي بي 1، وجالس جي بي 3 ((مواطنين))، وجالس جي بي 2، وجالس جي بي 4 ((سبارك))، وواقف محترفين جي بي 1، وواقف جي بي 2، وواقف مخضرمين جي بي 2 ((2 ستروك))، وواقف براعم ((8 - 9 سنوات)) جي بي 1 - 3، وواقف أشبال ((10 - 12 سنة)) جي بي 2 - 3،، وواقف ناشئين ((13 - 15 سنة)) جي بي 3-3.

وأعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبكراً عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب عبر البوابة الإلكترونية، حيث سيستمر التسجيل حتى يوم الجمعة الموعد المقرر لبدء إجراءات المشاركة واستكمال الفحص الفني على الدراجات المشاركة، فيما تقرر انعقاد الاجتماع التنويري للسباق يوم الخميس المقبل عبر تقنية الاتصال المرئي.

وسيخصص يوم السبت المقبل لمنافسات السباق، والتي تقام كالعادة على فترتين صباحية ومسائية يعقبهما تتويج أبطال الفئات العشر المشاركة في السباق، حيث ستكون انطلاقة المنافسات عند الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالنسبة للفترة الصباحية فيما تنطلق الفترة الثانية عند الساعة الثانية ظهراً.

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