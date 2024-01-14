العقار في دبي.. استثمار استثنائي

في عام 2006 وبعد أن انتقلت إلى دبي للعمل في إحدى محطاتها التلفزيونية عرض علي أحد المطورين العقاريين شقة في برج من أبراج ((دبي مارينا))، التي كان قد بدأ العمل فيها مع تسهيلات كبيرة للدفع، تمتد لسنوات. أخفقت وقتها في اتخاذ قرار كان ليشكل فارقاً كبيراً في حياتي. ساورتني المخاوف، حيث لم أكن مدركة حينها معنى الاستثمار والتملك في سوق العقار.

ومنذ عام 2006 وحتى الآن شهدت دبي مارينا تطورات لافتة، لتصبح إحدى أجمل مناطق المراسي في العالم مع سلسلة من الأبراج، التي تخطف الأنظار والأنفاس، كما تضاعفت فيها الأسعار، وما زلت حتى اليوم كلما مررت أمام البرج، الذي لم أقتنِ فيه شقة، أنظر إليه وأتحسر، استثمار كان فعلاً ليغير الكثير من واقعي اليوم.

هذه قصة الاستثمار في العقار في دبي، فرغم حالات التصحيح الطبيعية في الأسعار، والتي تعتبر أمراً صحياً للحيلولة دون تشكل فقاعات سعرية، ما زال العقار منذ أكثر من 16 عاماً يسجل ارتفاعات وعوائد تفوق عوائد الاستثمار في معظم المناطق حول العالم.

وفي العام 2023 سجل القطاع العقاري نمواً قوياً، وأسهم بما يزيد على 14.4% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة. وسجلت معاملات المبيعات رقماً قياسياً سنوياً جديداً، ليتجاوز 400 مليار درهم، بزيادة قدرها 56% عن عام 2022، ومن عوامل الثقة في القطاع العقاري للأعوام المقبلة سجلت المبيعات على الخريطة في دبي رقماً قياسياً، حيث ارتفعت 59.4% إلى 68,783 صفقة عن عام 2022.

ومع بداية عام جديد فإن مقومات السوق وما تتسم به من نضج فإنها مؤهلة لمواصلة النجاحات خلال 2024، مع استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى دبي، وبالتالي المحافظة على وتيرة الطلب المرتفع على القطاع العقاري، كما أن دبي تواصل تعزيز مكانتها وجهة عالمية للأثرياء، وهناك أيضاً الخطط التي وضعتها الحكومة لتنمية الاقتصاد، وتعزيز القطاعات غير النفطية، وزيادة عدد السكان مع الحرص على المراقبة الدقيقة لتطور العرض والطلب بالسوق.