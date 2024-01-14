يتلاعبون بالكلمات والأرواح

ما بال أصحاب الأردية البالية يتلاعبون بالكلمات، ويطلقون عبارات لا يفقهون معانيها، هذا ((يشطح)) شرقاً، وذلك ((يرمح)) غرباً، ولو أمسكنا كل واحد منهما من لحيته التي يتستر خلفها، واستحلفناه بأغلظ الإيمان أن يشرح لنا ماذا يعني، لما تمكن من ذلك.

نحن لا نزال نحاول أن نبلع تفسير خالد مشعل لما حدث في السابع من أكتوبر، وها نحن أنهينا بالأمس مائة يوم، ولم يمر ما قاله، لا من القصبة الهوائية، ولا من المريء والحجاب الحاجز والأمعاء الغليظة والدقيقة، ما زال كلامه ((يتراقص)) أمامنا، نأخذه حرفاً تلو حرف وكلمة بعد كلمة، ونفتح قواميس وشروحات النحويين، ولا نصل إلى من يفسر معنى ((مغامرة مدروسة))، فهذا ما تمخض عنه ذلك ((الجبل)) المفرغ من الداخل، يوم سئل عن ما يمكن أن يحدث لأهل غزة، فقال كلمتين لا يمكن أن تردا في جملة واحدة، حتى لو استعنا بالذكاء الاصطناعي، فالمغامرة تعني القيام بعمل طائش ومشكوك في نتائجه، و((المدروسة)) تعني التفكير والتوقع وتحقيق نتائج إيجابية.

وقبل أن نحل المعضلة الأولى ظهر علينا ((فيلسوف)) آخر، من الصنف نفسه، كلاهما يلعبان في فريق ((التابع والمتبوع)) ويفخران بذلك، لهذا نراهما يضحكان عندما يقتل الناس بسببهما، ويغالطان العين والعقل وما بينهما، فارتفاع أرقام الذين يسقطون خلفهما يعتبر نصراً في نظرهما، ونعود إلى ((نصر الله))، الذي ما زال يتحدث بلسان غير اللسان اللبناني العربي، ذلك الهاوي للخطابات المسجلة والجمهور المرصوص في ساحة ((التصفيق القسري))، فقد أتحفنا بكلمتين مثل صاحبه وحليفه صاحب المنتجع، وخيب ظن من كانوا يتوقعون منه شيئاً لا نعرف ما هو، فإذا به يتحدث عن ((حسابات مضبوطة)) لمواجهة الأحداث، فاختصرنا الطريق، ولم نبحث في بطون ((أمهات كتب النحو)) ولكننا بدأنا نحسب الأشياء كما تعلمنا في المدارس، فإذا بنا نكتشف أن ((واحد زائد واحد)) يساوي صفراً!

وقبل أن نفيق سمعنا شخصاً ثالثاً يتحدث عن ((الصبر الاستراتيجي))، ولم نتعب أنفسنا معه، لأنه مثل الاتباع يتلاعبون بالكلمات كما تلاعبوا بالأرواح.