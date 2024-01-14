صناع المحتوى وحديث الوزير

في قمة المليار متابع والتي عقدت في دبي الأسبوع الماضي، كانت هناك جلسة مع معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، تحدث فيها عما يوجه لدولة الإمارات عبر بعض الحسابات على وسائل التواصل، وعن الحكمة أو السبب الذي يجعل صناع القرار وحكومة دولة الإمارات تنأى بنفسها ومؤسساتها عن الدخول في تجاذبات الرد على ما يثار وما يرمى جزافاً من إشاعات واتهامات.

إن الإمارات دولة مهمة وازنة في المنطقة، وهي أكبر من كل ما يقال ويشاع، وهي أكبر حتماً من كل هؤلاء الذين يثيرون الاتهامات ليخدموا بعض الأجندات، ولطالما قالوا وألفوا تهماً وإشاعات، ذهبت كلها أدراج الرياح، وبقيت الإمارات شامخة وماضية في طريقها الذي رسمته لنفسها!

كما تحدث عن صناع المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، وعن أهمية الدور الذي يلعبه هؤلاء الأشخاص المعنيون والمهتمون ليل نهار بصناعة محتواهم وتقديمه في أفضل صورة. ولأنه يعي مسؤولية وخطورة كلامه انطلاقاً من مكانته كرجل دولة، ومن دوره عن الحدث المقام نفسه، فإنه لم يشأ أن يتخطى الأمر أو يترك كلامه رهناً للتفسيرات والاجتهادات، فوضع توصيفاً محدداً ودقيقاً لصناع المحتوى وشروط المحتوى الذي يفترض به أن يقدم للناس وللمجتمع في إطار المصلحة العامة دوماً!

ليس كل صانع محتوى جديراً بالمتابعة والاحترام، فهناك من ضررهم أكثر من نفعهم، لذلك فإن على صناع المحتوى أن ينتبهوا لتقديم ما ينفع مجتمعاتهم، وأن يكونوا جديرين بالمكانة التي وصلوا لها، وأن يشرفوا مجتمعاتهم بما يقدمون، وينفعوا الأجيال التي تتابعهم، فهناك ملايين من الشباب والمراهقين ممن يتابعونهم ويقلدونهم، وهذه مسؤولية كبيرة، فأراد (بوسعيد) أن يلفت انتباه أصحاب الحسابات التي يتابعها ملايين الناس إلى مسؤوليتهم ودورهم.

أمر آخر جاء في حديث معالي الوزير حين قال إن بعض المشاهير وصناع المحتوى قد تدير رؤوسهم الشهرة الطاغية التي يجدون أنفسهم فيها بشكل مفاجئ، إضافة للأضواء التي تسلط عليهم وكلمات المديح وسيل الاهتمام، وهذا كله قد يدفع الكثيرين لأن يشعروا بالزهو والغرور، (عليهم أن يجعلوا أقدامهم على الأرض دائماً، وأن يتواضعوا) وتلك قمة المسؤولية!