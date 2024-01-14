محاكمة إسرائيل.. زلزال مزدوج

في اليوم الحادي عشر من يناير عام 2024، انعقدت محكمة العدل الدولية بكامل هيئتها بقضاتها الأجلاء الخمسة عشر، في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لكي تنظر في أول محاكمة لدولة إسرائيل بعد ثلاثة أرباع القرن من قيامها.

وأتت المحاكمة غير المسبوقة في تاريخ الدولة العبرية لكي تضيف إليها وإلى سكانها وحكامها ضربة جديدة شديدة الإيلام بعد ما حدث لها في هجوم السابع من أكتوبر 2023 ومعارك المئة يوم التي لم تتوقف حتى الآن.

إسرائيل هي نتاج واستثمار لما جرى في الحرب العالمية الثانية من جرائم حرب وإبادة تجاه عديد من شعوب العالم وجماعاته، ومنهم اليهود، على أيدي القوات النازية الألمانية في مختلف أرجاء أوروبا.

وإذا كانت مقدمات احتلال أجزاء متتالية من فلسطين قد بدأت منذ الانتداب البريطاني في بدايات القرن العشرين بعد صدور وعد بلفور عام 1917، فإن ((عقدة الذنب)) الأوروبية – الغربية مما جرى في الحرب العالمية الثانية، كانت هي المحفز والمشجع الأكبر على مساندة قيام ((دولة يهودية)) في فلسطين من جانب كل دول الغرب الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، في 15 مايو 1948.

وظلت صورة ورواية ((الجماعات اليهودية)) الضحية والمضطهدة في أوروبا طوال قرون، وصولاً لمآسي الحرب العالمية الثانية، هي المهيمنة على الوعي الغربي، بل وكثير من العالمي، وهي السند الذي اتكأت عليه إسرائيل في مذابحها للشعب الفلسطيني في نكبته عام 1948، وزحف احتلالها على أراضيه عبر السنين، لتصل اليوم إلى احتلال واستيطان ما يقارب 85 % من أراضي فلسطين التاريخية.

وظلت هذه العقدة حاضرة في الخطاب الرسمي الإسرائيلي طول العقود الثمانية الماضية، ويتم استدعاؤها في كل لحظة تحتاج إليها إسرائيل لتبرير عدوانها على الفلسطينيين وأراضيهم أو على دول الجوار العربي، كما حدث في حروبها المتتالية عليهم. ولم يستطع أيضاً الخطاب، والسلوك الغربي الرسمي طوال هذا الفترة الفكاك من الالتزام بمساندة ((دولة اليهود)) بكل السبل المادية والمعنوية، خوفاً من ((عقدة الاضطهاد)) التاريخية لهم.

وعندما تجرأ أحد كبار رموز وقادة هذا الغرب، وهو الرئيس الفرنسي الجنرال شارل ديغول، بعد عدوان إسرائيل في يونيو 1967، على وصف إسرائيل بأنها تتكون من شعب يهودي واثق من نفسه، ويميل دوماً للسيطرة على من هم حوله، ومنع توريد السلاح الفرنسي لطرفي الحرب، واجه واحدة من أكبر وأشرس الحملات السياسية والإعلامية في أوروبا والاتهام المعتاد بــ((معاداة السامية)).

بعد كل هذه العقود الطويلة من رواج وهيمنة صورة ورواية ((إسرائيل المضطهدة)) و((اليهود الضحية))، أتت محاكمة العدل الدولية في لاهاي لكي ترسم وتروي الصورة والرواية الحقيقيتين.

للمرة الأولى في تاريخ العالم الحديث تمثل ((دولة المضطهدين الضحية)) أمام السلطة القضائية الأعلى في العالم، لتحاكم باعتبارها الجاني والفاعل للجريمة الأكبر التي أفرزتها الحرب العالمية الثانية، وهي ((الإبادة الجماعية))، والتي كانت دوماً هي أساس الصورة والرواية الإسرائيلية لإنشاء الدولة والتوسع والاحتلال بعدها طوال ثمانية عقود.

مجرد مثول إسرائيل أمام هذه المحكمة السامية متهمة بهذه التهمة الفادحة الفاضحة، كان كفيلاً – وسيستمر – في بدء تداعي وتحطم هائل على جانبين: بداخل إسرائيل، زلزال مدمر بالوعي الشعبي والرسمي، الذي ظل طوال عقود مطمئناً إلى ثبات واستمرار صورة ورواية ((الضحية المضطهدة)) لدى كل العالم، وبالتالي ثبات واستمرار دعمه المادي والمعنوي لها.

وأضيف هذا الزلزال داخل إسرائيل إلى الزلزال الأول الذي أحدثه هجوم السابع من أكتوبر، والذي أطاح بمفهوم الدولة الآمنة بقوة جيشها وأجهزتها الأمنية، لكي يصاب الوعي الجمعي الإسرائيلي بشروخ عميقة للغاية، يبدو أن حصيلتها ونتائجها النهائية على كيان الدولة والمجتمع لن تتأخر كثيراً.

أما خارج إسرائيل، فقد راحت، وبسرعة شديدة، صورة ورواية ((الضحية المضطهدة)) تتحطم في الأوساط الشعبية والنخبوية والرسمية الغربية، فاتحة طريقاً جديداً معاكساً على ما يبدو لما سار عليه الغرب طوال ثمانية عقود مضت من الدعم غير المحدود ولا المشروط لإسرائيل الدولة ((الضحية المضطهدة)).

ولا شك أن صدور أحكام محكمة العدل الدولية في الإجراءات العاجلة وفي موضوع الاتهام، سيكون نقطة فاصلة في تكثيف وتعظيم تلك التداعيات المتوقعة على الجانبين الإسرائيلي والغربي.