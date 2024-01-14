عصر النهضة

نهضة الأمة العربية هاجس يشغل فكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لإيمان سموه بقدرات الأمة، ولذا نرى ذلك بارزاً حينما يتحدث عن أهمية الإسهام في كتابة التاريخ الحديث، والدور الذي يجب أن تؤديه وتسلكه الأمة إذا أرادت أن يكون لها موطئ قدم وحضور لافت في هذا الوجود في ظل المتغيرات التي يشهدها العالم.

ولقد صرح سموه بذلك عبر كتابات سموه وتصريحاته في العديد من المواقف، ودعوته إلى إحياء الحضور العربي ليكون حضوراً ناهضاً، يحاول أن يبرز تجربة سموه في الحياة.

ولم يكتفِ سموه بالحديث والتنظير، وإنما أيضاً سارع إلى اعتماد المبادرات التي من شأنها استنهاض الأمة التي عليها أن تبادر إلى تغيير مسارها وتحويل البوصلة إلى ما يحقق لها النهوض والإسهام في بناء أجيال قادرة على تحقيق الطموح، لتعود إلى مكانها ودورها الريادي، وتكون لها المكانة اللائقة بين الأمم، فاعتمد سموه مجموعة من المبادرات التي تعد الرافعة التي يجب أن تستند إليها؛ فمبادرة تحدي القراءة العربي، التي شارك فيها ما يربو على مئة مليون مشارك من أبناء الأمة، ومسبار الأمل، وغزو الفضاء عبر رحلة رائد الفضاء العربي سلطان النيادي، ومبادرة مليون مبرمج عربي، ليوجه الشباب إلى علوم الحاضر والمستقبل، فرهانه عليهم، يضاف إلى ذلك وبكل فخر المبادرة الرائعة ((نوابغ العرب)) التي تمثل ((نوبل العربية)) التي تكرم فيها مجموعة من أصحاب العقول العربية المبرّزة في تخصصات مختلفة، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم، وتعزيزاً لأهمية العلم، وتحفيزاً للآخرين ليحذوا حذوهم.

في شهر سبتمبر من سنة 2020 نشرت لي مقالة في صحيفة البيان معنونة بـ((نوبل العربية)) ختمتها قائلاً: ولعل بارقة الأمل التي انطلقت من الإمارات لإنشاء مجالس العلماء، تكون الشمعة التي تنير الطريق، وتفتح الباب أمام العلماء، وتتيح لهم الفرصة للإبداع والعودة إلى أحضان أمتهم العربية ليسهموا في إعادة صوغ المنهاج العلمي الحقيقي، الذي يحقق الريادة وصنع الحضارة العربية من جديد والبناء النهضوي المنشود وتكون لهم ((نوبل عربية)).. وقد تحقق ذلك، فتحية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولفرق العمل التي تعمل بتوجيهات سموه، وبالتوفيق والسداد للجميع.

* رئيس مجلس إدارة ندوة الثقافة والعلوم في دبي