«مايكروسوفت» تطلق خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت

بعد أيام من إطلاق إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت إصدارات خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي كوبايلوت للأجهزة الذكية التي تعمل بنظم التشغيل أندرويد وآي.أو.إس وآيباد أو.إس، بدأت توفير الخدمة على كل المنصات الرئيسية.

وتعمل خدمة كوبايلوت التي كانت معروفة باسم بنج شات بنفس آلية عمل منصة محادثة الذكاء الاصطناعي الأشهر شات جي.بي.تي التابعة لشركة أوبن أيه.آي المملوكة لإمبراطورية مايكروسوفت.

وتعتمد خدمة كوبايلوت على جي.بي.تي 4 لتشغيل خاصية الحديث ودال إي 3 للوظائف المرئية على غرار شات جي.بي.تي، لكنها تنفرد بخاصية إنتاج صور جديدة كلياً اعتماداً على أوامر نصية فقط.

كما يمكن الوصول إلى كوبايلوت عبر برامج تصفح الإنترنت للكمبيوتر الشخصي عبر موقع كوبايلوت دوت مايكروسوفت دوت كوم، بشرط أن يكون الكمبيوتر يعمل بنظامي التشغيل ويندوز 11 وويندوز 10.

كما يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق كوبايلوت لنظام التشغيل آي.أو.إس على أجهزة كمبيوتر ماك الأحدث المزودة بإحدى شرائح أبل مثل إم 1 وإم 2 وإم 3. وفي كل الأحوال فإن استخدام كوبايلوت مجاني، ولكنه يحتاج إلى إنشاء حساب على منصات مايكروسوفت وتسجيل الدخول إليه للاستفادة من كل وظائفها.

وفي حال الدخول إلى صفحة كوبايلوت على متصفح الإنترنت، يمكن استخدام برنامج أو برنامجين إضافيين مثل أيه.آي من سوني دوت أيه.آي لتأليف أغنيات جديدة بموسيقاها وتوزيعاته، ولكن عدد استخدام البرنامج يومياً محدود.

ومنذ إطلاق تطبيق كوبايلوت خلال عطلة رأس السنة تم تنزيله أكثر من 1.5 مليون مرة على أجهزة أندرويد وآي.أو.إس على مستوى العالم بحسب بيانات شركة داتا أيه.آي لخدمات بيانات سوق الأجهزة المحمولة.

في الوقت نفسه يتيح كوبايلوت للمستخدم الوصول إلى خدمات شات جي.بي.تي 4 مجاناً، وهي ميزة مهمة لأن تطبيق جي.بي.تي المجاني يعمل حالياً بتكنولوجيا جي.بي.تي 3.5 في حين يحتاج المستخدم لدفع رسوم مقابل استخدام تكنولوجيا جي.بي.تي 4.

يذكر أن مايكروسوفت غيرت اسم منصة الذكاء الاصطناعي بنج شات إلى كوبايلوت في نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أعلنت مايكروسوفت أن خدمة كوبايلوت ستؤدي إلى أكبر تغيير في لوحات مفاتيح ويندوز منذ عقود مع تخصيص مفتاح محدد لتشغيل الخدمة. وبمجرد الضغط على مفتاح كوبايلوت الجديد، يتم تشغيل الخدمة بسرعة للقيام بعمليات بحث سريعة أو إنشاء صور أو كتابة نصوص.