لبنان «غارق» في طوفان الأمطار والأزمات

للمرة الثانية في أقل من شهر، ((غرق)) لبنان في عاصفة الأمطار الغزيرة، ولا سيما من نهر بيروت إلى النهر الكبير على حدوده الشمالية، في حين انصب اهتمام اللبنانيين، في اليومين الماضيين، على مياه الأمطار، التي صبت ((الزيت)) على تقصير الإدارات المعنية في مواجهة فيضان الطرقات وغرق السيارات وتحول المباني إلى جزر وسط المستنقعات.

وأغرقت العاصفة منطقة عكار بعدما فاض نهرها الكبير، وفاض نهر بيروت في منطقة الكرنيتنا، ما جعل الطريق بحيرة كبيرة حيث اختفت مركبات تحت المياه التي تدفقت فجأة، في لحظات، من مجرى النهر إلى الطرقات والشوارع المحيطة، في حين طلع نهار أمس على عشرات المركبات التي باتت خردة.

وتحول معظم أوتوستراد جونية وطريق المطار ومنطقة الكرنتينا، وسواها من مناطق وطرق رئيسة، إلى بحيرات عائمة، ((تسبح)) فيها مئات السيارات العالقة.

وبات مشهد لبنان ((الغارق)) في طوفان السيول والأمطار والعواصف، في ظل الافتقار إلى الحدود الدنيا من صيانة البنى التحتية، بالنسبة إلى كثيرين مألوفاً، إلا أن الكارثة التي ضربت مناطق محددة، كمنطقة عكار مثلاً، وحولتها منطقة منكوبة، جعلت هم مرور العاصفة يتقدم سائر التطورات الداخلية.

وثمة إجماع على أن المشاهد الصادمة للسيول والانهيارات الأرضية التي اجتاحت لبنان من شماليه إلى جنوبيه، صورة معبرة عن انهيار الدولة على كل المستويات، وعليه، أعربت سيدة لبنانية لـ((البيان)) عن عدم استغرابها أن يتقاذف الوزراء والإدارات والهيئات المختلفة المعنية الاتهامات بتبعات المشكلات التي يعلق فيها اللبنانيون مع كل ((شتوة)) ومع كل منخفض جوي، حيث الطقس المدعوم بالعواصف المتكررة، ويرمون مسؤولياتهم كما الكرة في ملعب غاب عنه الحكم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز