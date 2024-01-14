إسرائيل تقتل 4 فلسطينيين وتعتقل العشرات بالضفة

قتل أربعة فلسطينيين، أمس، برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل، وفي رام الله وأريحا في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش.

وأكدت الوزارة في بيان أن الشاب أحمد موسى محمد جبارين، والشاب جلال عيسى محمد جبارين لقيا حتفهما برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بلدة سعير، شمال الخليل

. وعما حصل قرب الخليل قال الجيش في بيان، إن ((سيارة فلسطينية اخترقت حاجزاً للجيش الإسرائيلي بالقرب من مستوطنة ميتزاد))، وبحسب الجيش تم العثور على ((البندقية المستخدمة وفأس وذخيرة)).

من جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إنها تسلمت جثماني الشابين، وأوردت في بيان ((قوات الاحتلال تسلم جثماني الشابين اللذين أطلقت عليهما النار في واد الريم قرب السعير بالخليل)).

وفي مخيم عين السلطان بمدينة أريحا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل شاب برصاص الجيش الإسرائيلي، وأفاد مراسل ((فرانس برس)) أن الشاب يدعى لؤي الصوفي (16 عاماً)، لقي حتفه خلال مداهمة الجيش الإسرائيلي للمخيم لاعتقال مطلوب، مشيراً إلى عدم وقوع مواجهات.

وأعلنت الصحة الفلسطينية بمقتل الفتى سليمان محمد سليمان كنعان (17 عاماً)، برصاص الجيش الإسرائيلي عند مدخل البيرة الشمالي قرب رام الله.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة لقي نحو 340 فلسطينياً على الأقل حتفهم بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية. واعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، شقيقتي القيادي في حركة حماس صالح العاروري، الذي اغتالته إسرائيل بضربة جوية في لبنان، مطلع الشهر الجاري، كما أعلن الجيش ونادي الأسير الفلسطيني والعائلتان.

كما اعتقل الجيش الإسرائيلي ليل السبت الأحد أكثر من عشرين فلسطينياً من أنحاء متفرقة في الضفة، وفق نادي الأسير، إضافة إلى 15 عاملاً من قطاع غزة انتقلوا إلى قرية بديا بمحافظة سلفيت في شمال الضفة، بعدما تركوا عملهم داخل إسرائيل إبان اندلاع الحرب.

وبحسب نادي الأسير الفلسطيني، اعتقلت إسرائيل قرابة 5875 فلسطينياً منذ اندلاع الحرب في غزة، وأحالت 1970 منهم على الاعتقال الإداري.

وقال النادي في بيان، بمناسبة مرور مئة يوم على الحرب على غزة ((بلغ عدد النساء اللواتي تعرضن للاعتقال نحو 200، فيما تجاوز عدد الأطفال المعتقلين حتى نهاية ديسمبر المنصرم 355 طفلاً)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز