الصين: تايوان لم ولن تكون يوماً بلداً

شدد وزير الخارجية الصيني وانغ يي، أمس، على أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي ((لم تكن يوماً بلداً)) ولن تكون، محذراً من أي خطوات نحو استقلالها، وذلك غداة انتخابات رئاسية انتهت بفوز مرشح مؤيد للاستقلال.

وقال وانغ يي خلال مؤتمر صحافي في القاهرة: ((تايوان لم تكن يوماً بلداً. لم تكن كذلك في الماضي، وبالتأكيد لن تكون كذلك في المستقبل)).

وحذر من أنه ((في حال فكر أحد في جزيرة تايوان بالمضي نحو الاستقلال، سيكون ذلك محاولة لتقسيم الصين، وسيتم بالتأكيد معاقبتهم بشكل قاسٍ من قبل التاريخ والقانون))، مؤكداً أن أي محاولة لذلك ستبلغ ((طريقاً مسدوداً)). وأعلنت الصين رفضها تهنئة اليابان والولايات المتحدة الأمريكية للرئيس التايواني الجديد لاي تشينغ - تي.

وانتقدت بكين بشدة تهنئة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لاي على انتخابه رئيساً.وقال متحدث باسم الخارجية الصينية أمس، إن البيان ((يرسل إشارة خاطئة جداً إلى القوى المطالبة بـ (استقلال تايوان))).

وأضاف ((إننا نأسف بشدة لذلك ونعارضه بشدة، وقدمنا احتجاجات قوية لدى الجانب الأمريكي)). واعتبر أن البيان ((ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة)) وتعهُّد واشنطن إبقاء علاقات غير رسمية فقط مع تايوان.

وأكد المتحدث باسم المكتب الصيني المسؤول عن العلاقات مع تايوان تشين بينهوا التزام بلاده بـ ((توافق العام 1992 الذي يكرّس مبدأ الصين الواحدة ومعارضتها بشدة الأنشطة الرامية إلى استقلال تايوان وكذلك التدخل الأجنبي))

في هذه الأجواء، دعت تايوان الصين إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية التي انتهت بفوز لاي تشينغ - تي.

وحضت خارجية تايوان في بيان ((سلطات بكين على احترام نتائج الانتخابات ومواجهة الواقع.. من أجل عودة التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى المسار الصحيح)).

من جهته، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، عندما سئل عن تايوان، خلال اجتماع قصير مع الصحافيين في واشنطن أول من أمس، إنه لا يدعم استقلال تايوان. وأكد بايدن، من خلال ذلك التصريح، موقف الإدارة الأمريكية الذي يدعم الحوار بين تايبيه وبكين ويتوقع أن يتم حل الخلافات سلمياً ودون إكراه.

وهنأت الخارجية الفرنسية الناخبين والمرشحين في تايوان، وشددت على ((الطابع الحيوي للسلام والاستقرار في مضيق تايوان))، داعية إلى ((احترام الوضع القائم من قبل كل الأطراف، واستئناف الحوار بين ضفتي المضيق)).

ودعت برلين إلى الإبقاء على الوضع القائم في الجزيرة، مشددة على أن أي تغيير فيه يجب أن يتم بشكل ((سلمي وباتفاق بالتراضي)). كما صدر ترحيب من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان وأطراف أخرى.

ويبقى السؤال في الأيام المقبلة بشأن ما سيكون عليه الرد الصيني على فوز لاي، وما إذا سيبقى في إطار التعليقات السياسية والدبلوماسية.

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