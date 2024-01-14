قطاع غزة في اليوم المئة: وضع إنساني يزداد سوءاً

مع إتمام الحرب في قطاع غزة يومها المئة، يغرق سكان القطاع في أزمة إنسانية كبيرة، مع إصرار إسرائيل على مواصلة الحرب.

وأطبقت إسرائيل حصارها المفروض على القطاع، ما تسبّب بنقص خطير في الغذاء والوقود والمواد الأساسية في جميع أنحاء القطاع. وقال المفوّض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التابعة للأمم المتحدة فيليب لازاريني الذي يزور القطاع، إن ((جسامة الموت والدمار والتهجير والجوع والخسارة والحزن في الأيام المئة الماضية تلطخ إنسانيتنا المشتركة)).

وأكد أن جيلاً كاملاً من أطفال غزة يعاني من ((صدمة نفسية))، والأمراض مستمرة في الانتشار و((المجاعة)) تلوح في الأفق. وتزيد موجة البرد والأمطار التي تهطل في المنطقة صعوبة الحياة اليومية للعائلات التي تخيم في ساحة مجمع النصر الطبي. وقالت نبيلة أبو زايد (40 عاماً) بأسف ((لكن إلى أين نذهب؟)).

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 1,9 مليون شخص أو نحو 85 بالمئة من سكان قطاع غزة، اضطروا إلى مغادرة منازلهم. ويلجأ كثيرون إلى رفح أو إلى مناطق أخرى في جنوب هذه المنطقة الصغيرة، بينما تكرر وزارة الصحة غياب البنى التحتية الكافية لاستيعاب النازحين. وذكرت منظمة الصحة العالمية أن أقل من نصف المستشفيات في القطاع تعمل وجزئياً فقط. وفي رفح بجنوب القطاع، قالت نانا وهي طالبة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 17 عاماً نزحت من شمال القطاع، إن 100 يوم من الحرب ((قلبت حياتنا رأساً على عقب)). وأضافت ((إحنا بنطالب الاحتلال.. مش بس بوقف الحرب بل أيضاً التعويض عن الضرر النفسي والتشريد والمعاناة اللي عايشينها)).

ولحق الدمار بمعظم مستشفيات القطاع، وصار الجوع خطراً متفاقماً، وتنذر أزمة إنسانية متردية بالتسبب في إزهاق أرواح عدد أكبر من سكان القطاع ممن لقوا حتفهم بسبب القصف الإسرائيلي. واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر بالتزامن مع مرور مئة يوم على الحرب، إسرائيل بالتسبب ((في دائرة موت محقق بأشكال مختلفة تهدد حياة المواطنين في قطاع غزة)).

وقال خالد أبو عويضة، الذي فقد 22 فرداً من عائلته في ضربة جوية ولا يزال يبحث عبثاً بين تلال أنقاض منزل عائلته عن أي مؤشرات على وجود ثلاثة أطفال مدفونين تحتها ((كل يوم باجي باتحسر عليهم.. نطلعهم مش عارفين.. مفيش إمكانيات لتطليعهم)).

وانتابت الرأي العام في العالم حالة من الصدمة أيضاً، وانعكست مرارة الصراع في خروج مظاهرات غاضبة في شوارع مدن أوروبية وجامعات أمريكية ألقت بظلالها على الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز