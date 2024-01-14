صيغة زيلينسكي للسلام على طاولة «دافوس» اليوم

تحضر صيغة السلام التي طرحها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتدى دافوس المقرر افتتاحه اليوم، بمشاركة عدد كبير من الدول تعمل للمساعدة على وضع الأسس لانضمام روسيا يوماً ما للمحادثات.

وطرحت أوكرانيا ((صيغة سلام)) لإنهاء الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين مع روسيا، خلال اجتماع لمستشاري الأمن القومي من أنحاء العالم في دافوس أمس.

ونشر أندريه يرماك، كبير موظفي الرئيس الأوكراني، صوراً لافتتاح المحادثات وأشاد بـ((المؤشر الجيد)) إلى تزايد عدد المشاركين في سلسلة من المؤتمرات عن صيغة زيلينسكي للسلام - ما يقرب من نصفهم من أوروبا، إضافة إلى 18 دولة من أوروبا وآسيا و12 من أفريقيا.

وشارك في رئاسة المحادثات وزير الخارجية السويسري إيغناسيو كاسيس، الذي أشار إلى حضور 83 موفداً. وقال في فترة استراحة بين المحادثات: ((السلام أبرز ما تحتاجه أوكرانيا. سنبذل كل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب)).

وأكد أن المحادثات تهدف إلى الاستعداد للحظة التي قد تنضم فيها روسيا إلى محادثات السلام، ولكنه أشار إلى أن أوكرانيا وروسيا غير مستعدتين لتقديم أي تنازلات.

ورفضت روسيا، التي لم تتلقَ دعوة لحضور أي من الاجتماعات، المبادرة ووصفتها بأنها ((متحيزة)). وقالت في بيان: ((في الوقت الحالي، من الوهم الاعتقاد بأن روسيا ستلبي دعوة ما، ولكن هذا ليس هدف منتدى دافوس. وفي الوقت الحالي، روسيا ليست مستعدة لاتخاذ أي خطوة أو تقديم أي تنازل)).

قتال مستمر

ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أمس، مقتل نحو 800 عسكري أوكراني في عمليات للقوات الروسية خلال يوم واحد. وقال البيان ((على محور كوبيانسك، تم صد أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وقصفت القوات الروسية تجمعات للقوات الأوكرانية، وحيدت نحو 130 عسكرياً أوكرانياً وتم تدمير أربع دبابات وثماني مركبات وقطع مدفعية)).

وعلى محور كراسني ليمان، صدت القوات الروسية هجوماً للقوات الأوكرانية، وفي المعركة تم دحر أكثر من 80 عسكرياً أوكرانيا وتدمير مدرعتين وسيارتين ومدفع، أما على محور دونيتسك، فصدت القوات الروسية ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية، وقصفت تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 300 عسكري أوكراني، وتدمير تسع دبابات وأربع مركبات قتال مشاة وأربع مدرعات ومنظومة دفاع جوي و27 مركبة وقطعة مدفعية.

وعلى محور جنوبي دونيتسك، قام الجيش الروسي بقصف تجمعات للقوات الأوكرانية ومقتل أكثر من 170 عسكرياً أوكرانياً وتدمير دبابتين ومنظومة دفاع جوي وقطع مدفعية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أيضاً ((على محور زابوريجيا، تم قصف تجمعات للقوات الأوكرانية من قبل القوات الروسية، ومقتل نحو 60 عسكرياً أوكرانياً وتدمير مدرعتين وثلاث سيارات ومدفع، وعلى محور خيرسون، تم دحر نحو 60 عسكرياً وأربع مركبات وقطع مدفعية)).

وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 23 طائرة مسيرة أوكرانية في مناطق متفرقة بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، إضافة إلى 17 صاروخاً لراجمات ((هيمارس)) و((أوراجان))، بحسب سبوتنيك.

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