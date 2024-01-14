غارات جديدة تستهدف موقعاً للحوثيين شمالي الحديدة

ذكرت مصادر يمنية أن قصفاً استهدف موقعاً للحوثيين، أمس، في مديرية اللحية شمالي الحديدة المطلة على البحر الأحمر غربي البلاد، لكن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً أكد أن بلاده وحلفاءها لم ينفذوا أي ضربة، في حين حذرت بريطانيا، من أنها مستعدة للتحرك مجدداً ضد الحوثيين إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر، بينما رفضت الصين استخدام القوة العسكرية ضد اليمن.

وذكرت تقارير إعلامية يمنية أن مديرية اللحية الساحلية بمحافظة الحديدة تعرضت أمس، لقصف أمريكي بريطاني. وأفادت التقارير بأن قصفاً أمريكياً بريطانياً استهدف جبل جدع بمديرية اللحية. لكن مسؤولاً عسكرياً أمريكياً أكد لوكالة فرانس برس أن الولايات المتحدة وحلفاءها لم ينفذوا أي ضربة أمس على ميناء الحديدة في غرب اليمن. وقال المسؤول الذي لم يشأ كشف هويته ((لم تنفذ أي ضربة أمريكية أو للتحالف)).

وخلافاً للآمال التي تشكلت لدى ملايين اليمنيين بانتهاء الحرب مع إعلان مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبورغ التوافق على خريطة طريق للسلام، أظهرت تصرفات الحوثيين خلال الأيام الثلاثة الماضية أن الجماعة تتجه نحو التصعيد في البحر الأحمر بدلاً عن التهدئة.

إضعاف القدرات

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة ((نيويورك تايمز)) عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن الضربات التي شنت ضد الحوثيين أدت إلى خفض قدراتهم الهجومية بما لا يزيد على 30 %، حيث استهدفت الضربات مواقع لتخزين وإطلاق الصواريخ وطائرات مسيّرة. وأشارت إلى أن معظم أسلحة الحوثيين ((تعتمد على منصات متحركة ويمكن نقلها أو إخفاؤها بسهولة))، كما أكدت أن وكالات الاستخبارات الغربية واجهت صعوبات في العثور على الأهداف، حيث لم تخصص في السنوات الأخيرة موارد كبيرة لتحديد مواقع مراكز القيادة، ومواقع تخزين وإنتاج الطائرات المسيرة وذخائر الحوثيين.

تحذير بريطاني

إلى ذلك، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، أمس، من أن المملكة المتحدة مستعدة للتحرك مجدداً ضد المتمردين الحوثيين إذا واصلوا هجماتهم على السفن العسكرية والتجارية في البحر الأحمر. وفي مقال نشرته صحيفة ((صنداي تلغراف))، كتب كاميرون: ((لقد وجهنا رسالة لا لبس فيها مفادها أن تصرفات الحوثيين مرفوضة، ونحن مصممون على وضع حد لها، سندافع دائماً عن حرية الملاحة. وقبل كل شيء، سنكون مستعدين لتنفيذ أقوالنا)). وأكد وزير الخارجية أن ((إبقاء الممرات البحرية مفتوحة هو مصلحة وطنية حيوية)).

وفي وقت سابق، نفى كاميرون أن تؤدي ضربات القوات الجوية الملكية في اليمن إلى تصعيد الصورة في الشرق الأوسط، محذراً من أن العالم يواجه فترة خطر شديد. وأفادت وكالة أنباء ((بي إيه ميديا)) البريطانية بأن كاميرون أصر على أن الحوثيين هم الذين اتخذوا خطوات لتصعيد الصراع في المنطقة، من خلال هجماتهم على سفن الشحن التي تمر عبر البحر الأحمر.

رفض صيني

من جهته، أكد وزير خارجية الصين وانغ يي، أمس، رفض استخدام القوة العسكرية ضد اليمن، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لم يفوض أية دولة لشن ضربات في اليمن. ونقلت قناة ((القاهرة)) الإخبارية عن الوزير يي قوله، في مؤتمر صحافي بالقاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، إن بلاده تولي اهتماماً لما يجري في البحر الأحمر، داعياً لـ((وقف الاعتداء على السفن والتصعيد الذي يحدث في البحر الأحمر الذي يهدد النظام الدولي)).

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