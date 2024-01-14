غزة تحت حرب مستمرة وبايدن محبط من نتانياهو

كشف تقرير أمس أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأ يشعر بإحباط متزايد تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بسبب رفض الأخير معظم طلبات الإدارة الأمريكية بشأن الحرب في غزة التي تتعرض لقصف مستمر ونزوح متواصل منذ 100 يوم.

وذكرت مصادر لموقع «أكسيوس» نقلاً عن 4 مسؤولين أمريكيين، أن «بايدن لم يتحدث مع نتانياهو منذ 20 يوماً، أي منذ المكالمة المتوترة في 23 ديسمبر، التي ختمها الرئيس الأمريكي بالقول: هذه المكالمة انتهت». وقال مسؤول أمريكي على دراية مباشرة بتطورات الأزمة بين الزعيمين: «الوضع مزر ونحن عالقون.

وصبر الرئيس بدأ ينفد»، وذكر آخر: «هناك إحباط كبير لدى بايدن». وفي السياق ذاته، كشف السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين، الذي كان على اتصال وثيق مع المسؤولين الأمريكيين بشأن الحرب في غزة: «في كل منعطف كان نتانياهو يتجاهل بايدن. إنهم يتوسلون إلى ائتلاف نتانياهو لكنهم يتعرضون للصفعات مراراً وتكراراً».

ويشير «أكسيوس» إلى أن سبب غضب بايدن هو رفض نتانياهو للطلبات التي تمثل أولويات لواشنطن، مثل قضية عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وعدم القيام بما يكفي للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وعدم رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي في مناقشة خطط اليوم التالي للحرب، ورفضه للخطة الأمريكية الخاصة بإصلاح السلطة الفلسطينية ليكون لها دور في مرحلة ما بعد حماس في غزة.

في الأثناء، قصفت دبابات وطائرات إسرائيلية أهدافاً في جنوب ووسط القطاع، أمس، ووقعت معارك عنيفة في بعض المناطق مع مرور 100 يوم على بدء الحرب. وانقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت لليوم الثالث على التوالي، ما عقد جهود فرق الطوارئ والإسعاف، التي تحاول مساعدة ضحايا القصف والغارات. وتركز القتال في خانيونس جنوبي القطاع والبريج والمغازي وسطه، حيث قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل عدداً من المسلحين.

وقالت وزارة الصحة في القطاع، إن 125 لقوا حتفهم وأصيب 265 آخرون، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد الضحايا منذ بدء الحرب إلى ما يقرب من 24 ألفاً، فضلاً عن أكثر من 60 ألف مصاب. وقال مسؤولون في قطاع الصحة، إن غارة جوية إسرائيلية أودت بحياة صحافي فلسطيني في شمال القطاع، ما يرفع عدد الصحافيين، الذين لقوا حتفهم في القصف الإسرائيلي إلى أكثر من 100، وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه انتقل إلى مرحلة جديدة من الحرب تركز على الطرف الجنوبي من القطاع، بعد أن ركزت المرحلة الأولية على شمال القطاع، الذي تقع به مدينة غزة. ويتجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الدعوات لوقف إطلاق النار، ويقول إن إسرائيل ستستمر في الحرب حتى تحقق النصر الكامل على «حماس».

وفي القاهرة، طالب وزيرا خارجية الصين ومصر بوقف لإطلاق النار، وبإقامة دولة فلسطينية كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وفي مؤتمر صحافي مشترك في بداية جولة أفريقية، طالب وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره المصري سامح شكري بإقامة «دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، كما طالبا في بيان مشترك بـ«الوقف الفوري الكامل لإطلاق النار ووقف كافة أعمال العنف والقتل واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية».

وطالبت القاهرة وبكين في البيان بـ«خلق أفق سياسي للسلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والتعايش بين الشعبين، وذلك من خلال البدء في تنفيذ رؤية حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز