شرطة دبي تؤكد الحرص على تطوير المنظومة الأكاديمية والتدريبية

أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أن الكوادر البشرية التي تخرجت من أكاديمية الشرطة خلال السنوات الماضية ساهمت في تحقيق زمن الاستجابة للبلاغات المختلفة، وخفض نسبة الجريمة، والقبض على مرتكبيها، والتعامل مع البلاغات بكل حرفية وإتقان.

كما أكد معاليه حرض شرطة دبي على على التطوير الدائم في المنظومة الأكاديمية والتدريبية لمواكبة أعرق الأكاديميات الشرطية. جاء ذلك خلال تفقد معاليه أكاديمية شرطة دبي ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بمرافقه عدد من القيادات الشرطية والضباط.

وأطلع الفريق المري على مقترح الخطة التطويرية المتكاملة للأكاديمية، من خلال تحليل البيانات وإطلاق المبادرات المختلفة لكل إدارة فرعية، كما اطلع على إنجازات كلية الدراسات العليا، حيث تم تخريج 471 طالباً وطالبة خلال الـ5 سنوات الماضية، إلى جانب الإسهامات العلمية التي بلغت 384 بحثاً.

واستمع الفريق المري إلى شرح حول إحصائيات معهد التدريب، حيث بلغ إجمالي عدد المتدربين 2840 متدرباً خلال الـ5 سنوات الماضية ساهموا في دعم العمليات الأساسية للقيادة العامة لشرطة دبي في قطاعات مختلفة، إلى جانب الاستماع إلى عرض حول تطور منظومة التدريب في الأكاديمية لتواكب التغييرات وأساليب التدريب الحديثة.

واطلع الفريق المري على مؤشر الأداء، لكلية القانون في برنامجين: البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة، والبكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، حيث وصلت نسبة النجاح في 2022 - 2023 إلى 95.85%، بعدد 462 طالباً وطالبة.

والتقى معالي الفريق المري مع الطلبة المرشحين والمرشحات من أصحاب الإنجازات الرياضية، مشيداً بجهودهم وحرصهم على ممارسة مختلف الرياضات والمشاركة في البطولات والمسابقات الرياضية المحلية والعالمية وتحقيق المراكز الأولى فيها، مؤكداً أن شرطة دبي تولي الرياضية والرياضيين اهتماماً كبيراً.

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