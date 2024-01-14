جامعة عجمان و«أمازون ويب سيرفيس» تتعاونان لتعزيز الابتكار

وقع مركز جامعة عجمان للابتكار، مذكرة تعاون مع شركة ((أمازون ويب سيرفيس)) (AWS)، الرائدة عالمياً في مجال الحوسبة السحابية، بهدف تقديم دعم متكامل للشركات الناشئة، يمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية، وكذلك لتشجيع الطلبة وتطوير مشاريعهم الابتكارية. ونجح المركز في احتضان 129 شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن.

ويفتح هذا التعاون أبواباً واسعة للشركات الناشئة، ويسهم في توفير فرص متعددة للوصول إلى مجموعة شاملة من الموارد والدعم الفني والتدريب المتقدم، لتطوير المشاريع بكفاءة وبأقل تكلفة، ويتم تقديم هذا الدعم من خلال منصة ((Learn on AWS))، التي توفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتدريبية للشركات الناشئة.

وسيكون أصحاب الشركات الناشئة على استعداد لاستقبال إرشادات ودعم متخصص، من خلال خدمة مطوري خدمات أمازون ويب سيرفيس (AWS)، وخدمة المستشار الموثوق للاستفادة من الإرشادات القيمة حول أفضل الممارسات. كما يمكنهم الاستفادة من القوالب الجاهزة، واستخدامها في مختلف المجالات، كبنية تحتية لتلك الشركات.

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