86 % نسبة فعالية تطبيق «التعليم الهجين» في جامعة الشارقة

أكدت جامعة الشارقة أن المراجعات التي أجرتها للوقوف على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه الطلبة والأساتذة في تطبيق نموذج ((التعليم الهجين))، أظهرت إشادات واسعة من جانب الطلبة، وبنسبة عالية بلغت 86 %، بفعالية هذا النموذج الحديث، ودوره في ضمان استمرار الطلبة في تحصيلهم العلمي، وإنهاء متطلبات برامجهم التعليمية، مع الأخذ في الاعتبار ظروفهم الوظيفية والطبية، مشيرةً إلى أنه تم اعتماد برامج أكاديمية جديدة، أبرزها ماجستير العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وافتتاح مكتب إرشاد لدعم الطلبة أكاديمياً، كما أن عدد الطلبة الدارسين بالجامعة بلغ 19798 طالباً وطالبة، منهم 10760 مواطناً ومواطنة.

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير الجامعة، لـ((البيان))، إن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس الجامعة، وجّه في بداية العام الجامعي بضرورة مراجعة البرامج الأكاديمية، للتأكد من تناغمها مع التطورات التي تشهدها أسواق العمل، حيث تم التركيز في هذا الجانب على المهارات الوظيفية، وإعداد الطالب وتهيئته ليكون جاهزاً للانخراط في الوظيفة التي تم تأهيله لها.

ولفت النعيمي إلى أنه تم تحديث مكتبات الجامعة، لتوفير البيئة المناسبة للمذاكرة، وعقد جلسات النقاش الطلابية المفتوحة، وسيتم خلال الأيام المقبلة، افتتاح مكتبة الكليات الطبية في حلتها الجديدة، والتي تم تصميمها بطريقة مماثلة لبيت الحكمة في الشارقة.

وأضاف أنه تم افتتاح مكتب إرشاد ودعم الأقران، والذي سيتم التركيز فيه على إشراك الطلبة المتميزين في الجامعة في عملية الإرشاد الأكاديمي، وتوفير الدعم الأكاديمي لزملائهم، سواء بشكل فردي أو من خلال مجموعات لعقد دروس خصوصية داعمة، ويمكن لأي طالب في الجامعة الاستفادة من هذه الخدمات، عن طريق التسجيل بمنصة المكتب الذكية، التي توفر بالتعاون مع قسم الحوسبة بمركز تقنية المعلومات، خدمات دعم أكاديمي، من خلال منصات الدعم الأكاديمي المبنية على الذكاء الاصطناعي في تخصصات العلوم الأساسية واللغة الإنجليزية.

127 برنامجاً

وأوضح النعيمي أن عدد البرامج المعتمدة حالياً في الجامعة، بلغ على المستوى المحلي والدولي 127 برنامجاً، منها 17 برنامجاً لدرجة الدكتوراه، و50 برنامجاً لدرجة الماجستير، و3 برامج دبلوم عالٍ، و57 برنامجاً في الدراسات الجامعية، وبرامج بكالوريوس تغطي كافة التخصصات الهندسية والعلوم التطبيقية والقانون والعلوم الإدارية والعلوم الإنسانية والشريعة والاتصال والفنون الجميلة، بالإضافة إلى العلوم الصحية والطبية.

ولفت إلى أن من أبرز البرامج التعليمية التي تم اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي، وسيتم طرحها في هذا الفصل، بكالوريوس العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وبكالوريوس العلوم في المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج ماجستير العلوم في تحليل الأعمال، وماجستير العلوم في علم البيانات، وماجستير العلوم في هندسة الأمن السيبراني، وماجستير العلوم في الذكاء الاصطناعي، وقد تم التركيز في طرح هذه المساقات على تلبية احتياجات أسواق العمل إليها، وتلبية الوظائف الجديدة المستحدثة في الدولة وخارجها.

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