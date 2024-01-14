«دبي الخيرية» و«حفظ النعمة» السعودية توقعان اتفاقية ابتكار واستدامة مجتمعية

في خطوة تعكس التزامها بتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع المبتكرة، وقعت جمعية دبي الخيرية اتفاقية استراتيجية مع مؤسسة حفظ النعمة في المملكة العربية السعودية، لتعزيز التعاون المشترك في المشاريع الخيرية والإنسانية، والابتكار والاستدامة بين الجانبين.

وقع الاتفاقية عن الطرف الأول الدكتور عبد الله بوسناد رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعن الطرف الثاني المهندس عبدالله بن عبد الرحمن بن سعيد الأمين العام للمؤسسة.

وأكد الدكتور عبد الله بوسناد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعميق أواصر الشراكة الفعالة، بما يخدم الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وترسيخ أطر التعاون في العمل الخيري في عدة مجالات، من بينها تنفيذ مشاريع خيرية مشتركة.

وقال بوسناد: التعاون مع مؤسسة حفظ النعمة في المشاريع الخيرية يعكس القيم والمبادئ، التي رسخها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في مجال العمل الإنساني، حيث عبر عن ذلك بقوله ((جهود مؤسسات الإمارات الإنسانية والخيرية وصلت للقاصي قبل الداني.. وكلنا ثقة بأن العمل كفريق واحد سيجعلنا أكثر قوة))، و((لا يمكن أن يشعر الإنسان بالاكتفاء إلا عندما يبدأ بالعطاء. والخير الحقيقي هو في إحداث فرق.. فرق في حياة إنسان أو حياة مجتمع أو مسيرة وطن)).

شراكة

وأعرب الدكتور بوسناد عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة، من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة في مجال الأعمال الخيرية، حيث سيتم تطوير وتنفيذ مشاريع مبتكرة، تستخدم خدمات التبرع الذكية، ويأتي هذا انسجاماً مع رؤية الإمارات في توظيف التقنيات والابتكار، لتحسين كفاءة عمليات التبرع وتعزيز الشفافية في استخدام الأموال.

من جهته، أكد الأمين العام للمؤسسة أهمية خدمة هذا القطاع عبر المشاريع المبتكرة، بما يضمن استدامتها، وبما يحقق رؤية السعودية 2030، حيث تأتي هذه الاتفاقية كخطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، وتعكس التزام الجمعية والمؤسسة بتحسين الظروف المعيشية للفئات المستهدفة، وتعزيز التقدم والابتكار في مجال الأعمال الخيرية، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في نمو الناتج المحلي لدى البلدين.

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