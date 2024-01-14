بلدية دبي تحصل على «كود» المنظمة الهيدروغرافية الدولية

حصلت بلدية دبي على ((كود)) المنظمة الهيدروغرافية الدولية، إحدى المنظمات الحكومية الدولية المختصة بمسح وإنتاج خرائط البحار والمحيطات والمياه الصالحة للملاحة في العالم.

وأضافت المنظمة بلدية دبي رسمياً ضمن السجل الرئيس للدول الأعضاء لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً كالخرائط الملاحية والمراجع الفنية والمسوح الهيدروغرافية.

وأكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي أن هذا الاعتماد، إنجازٌ نوعيٌ جديدٌ للبلدية، يعزز من جهودها وموثوقيتها في مجال المسوح وإنتاج الخرائط البحرية الملاحية للإمارة.

وقال الهاجري: ((الكود الجديد خطوة على طريق التنافسية وتحقيق الريادة في مجال الخدمات الهيدروغرافية المتقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة إمارة دبي مدينة رائدة عالمياً في مختلف القطاعات الحيوية)).

وأشارت مريم المهيري، المديرة التنفيذية لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في البلدية إلى أهمية الكود دافعاً جديداً للارتقاء بخدمات المسح البحري، وتوفير بيانات البنية التحتية البحرية للتخطيط الاستراتيجي في المناطق البحرية.

وينقسم سجل الكود إلى سجل رئيسي خاص للدول والمؤسسات أو مجموعة دول، لإنتاج وإعداد منتجات بحرية مرخصة رسمياً تلبي متطلبات الملاحة البحرية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الفصل الخامس من اتفاقية ((سولاس)) الدولية لمسؤوليات الدول الساحلية عن سلامة الأرواح والممتلكات في البحار، كما يضم في قسمه الثاني، السجل التكميلي للمؤسسات والكيانات الأخرى المرتبطة بمنتجات البرامج والأنظمة البحرية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز