مواطن ينقذ 8 أشخاص تعرض قاربهم للغرق

تمكّن النوخذة عيسى محمد الفلاسي ((63 عاماً)) من إنقاذ 8 صيادين من الغرق وانتشال جثتين بعد انقلاب مركبهم في البحر خلال رحلة صيد كانوا يقومون بها الأسبوع الماضي في دبي.

وقال الفلاسي إنه بينما كان في رحلة صيد لاحظ شخصاً على مسافة بعيدة تحمله أمواج البحر، فتوجه إليه على الفور ليتفاجأ بعد إنقاذه وإجراء الإسعافات الأولية له بأن هناك 9 أشخاص آخرين كانوا برفقته على متن القارب ويحتاجون للمساعدة، فبدأ بعملية بحث عنهم لإنقاذهم نتيجة تعذر إجراء الاتصال وطلب المساعدة من الجهات المختصة وهو في عرض البحر.

إسعافات أولية

وبكلمات تغلبها الفرحة لإنقاذ الصيادين الثمانية، ويعتصرها الألم والحزن في الوقت ذاته على الشخصين الآخرين اللذين انتشلَ جثتيهما بعد أن فارقا الحياة، يسرد النوخذة عيسى الفلاسي تفاصيل الحادثة التي لن تفارق ذاكرته قائلاً: ((كنت في طريقي لصيد السمك كما هي عادتي اليومية، ولكن في ذلك اليوم تحديداً تأخر موعد دخولي للبحر للساعة العاشرة والنصف صباحاً عوضاً عن ساعات الفجر بسبب ذهابي لصيانة محرك القارب، وخلال توجهي إلى موقع الصيد لمحت شخصاً من بعيد تحمله الأمواج الهائجة، فأسرعت إليه لأستوضح أمره، لأجد أنه قد شارف على الغرق وأنهكه التعب، فبادرت إلى إنقاذه برفقة عمال الصيد الذين كانوا معي وإجراء الإسعافات الأولية له)).

وأضاف: ((بعد أن هدّأتُ من روعه أخبرني وقد تملّكه الخوف والتعب أن هناك 9 أشخاص آخرين تعرضوا للغرق ويحتاجون للمساعدة، فحاولت استخدام الهاتف لطلب المساعدة ولكنني كنت خارج منطقة تغطية الخدمة، ولم يكن أمامي خيار حينها سوى البحث عنهم وإنقاذهم، ودخلت في صراع مع الوقت خصوصاً بعد أن أخبرني أنهم يعانون هناك منذ نحو ساعتين تقريباً)).

رحلة البحث

وتابع الفلاسي: ((بدأت رحلة البحث التي استمرت لنصف ساعة تقريباً في المنطقة المحيطة، فعثرت على 8 أشخاص وقد نال منهم الخوف والإرهاق، فقدمت لهم الإسعافات الأولية، وحفزتهم ببعض الكلمات التي هدَّأت من روعهم، وأكملت مهمتي في البحث عن الشخصين الباقيين، حيث كنت أراقب حركات الأمواج باستمرار وأنطلق بالقارب إلى مختلف الاتجاهات، وبعد مدة قصيرة عثرت عليهما وانتشلت جثتيهما بعد أن فارقا الحياة)).

ومضى بالقول: ((بعد أن عثرت على الجميع انطلقت على الفور إلى أقرب منطقة لخفر السواحل الذين تواصلوا بدورهم مع المعنيين في شرطة دبي والإسعاف، حيث كانوا على جاهزية تامة فور وصولنا، فبدأوا بالاطمئنان على سلامة الجميع وتقديم الرعاية لهم، واستلام جثمانَي الشخصين اللذين فارقا الحياة)).

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