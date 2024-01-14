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رائدة أعمال مواطنة تقدم 55 منتجاً صديقاً للبيئة بمواصفات عصرية

1/14/2024 8:01:07 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

بدأت رائدة الأعمال الإماراتية خديجة الحبسي مسيرتها في عالم الأعمال بصناعة أول منتجاتها من المنزل برأس مال قليل، واليوم تقدم أكثر من 55 من منتجات العناية بالبشرة والأزياء والعطور عبر مفهوم جديد من منظور عصري، وباستخدام مواد صديقة للبيئة يمكن إعادة تدويرها، وقد حصلت على شهادات جودة في هذا الإطار.

وقالت الحبسي لـ((البيان)): بدأت العمل في القطاع الخاص ((خبيرة تجميل))، وهو ما أكسبني خبرات عملية ساعدتني على صناعة أول منتجاتي ((بودرة)) برأس مال قليل، وكان ذلك أكبر التحديات، وبعدما تمكنت من بيع الكمية بالكامل، قررت استغلال قيمة المبيعات مع ضخ مبالغ إضافية بهدف زيادة الإنتاج، وذلك بعد حصولي على ((رخصة الغد)) من دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والخاصة بافتتاح المشروعات من المنزل، وبعدها بدأت صناعة الأزياء والملابس وتقديمها عبر وسائط التواصل الاجتماعي، والانتقال لمرحلة التوسع باستئجار موقع خاص داخل مشروع برأس الخيمة خاص بعرض مشروعات المنتجات الشبابية.

وأضافت الحبسي: واجهت تحديات كثيرة في مسيرتي شملت البحث عن أجود المواد الخام لاستخدامها في تصنيع منتجاتي، وتقديم منتجات بجودة عالية تحت شعار ((صنع في الإمارات)).

وتابعت: كل منتج جديد أقوم بصناعته يمثل تحدياً وفرصة للتعلم والتطور، حيث أحرص دائماً على استخدام منتجات ذات جودة عالية، لضمان صناعة اسم تجاري إماراتي يضاهي في مواصفاته العلامات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

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