4 ملايين مسافر عبر منفذ حتا 2023.. وارتفاع في عبور الناقلات التجارية

كشفت إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية في منفذ حتا البري، التابع للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن عدد المسافرين بلغ 4 ملايين شخص من القادمين والمغادرين، خلال 2023، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المنفذ منذ تدشينه، كما سجل المنفذ ارتفاعاً كبيراً في حركة عبور الشاحنات والناقلات التجارية التي تدعم أسطول النقل البري وتعزز سلاسة حركة النقل والتبادل التجاري بين الدولتين.

وأكد العميد الدكتور عمر علي الشامسي، مساعد المدير العام لشؤون المنافذ البحرية، أن إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية تعمل على تنفيذ خططها وبرامجها التطويرية استناداً إلى مبادئ الاستباقية والجاهزية والابتكار كأساليب عمل تعزز القدرة التنافسية وتدعم تحقيق الاستراتيجيات الحكومية ومؤشرات أدائها الريادية.

وأوضح العقيد الدكتور راشد عبيد الكتبي، مدير إدارة مراقبة جوازات المنافذ البرية، أن الإدارة تسعى لتعزيز الترابط والتكامل بين كافة الجهات المعنية لخلق شراكات فعالة وفق مبادئ الثقة والمنفعة المتبادلة والتعاون المستمر، علاوة على بحثها المستمر لتوظيف أحدث التكنولوجيا والتمكين الرقمي في تنفيذ عملياتها.

وأشار إلى أن تسجيل 4 ملايين مسافر يصنّف رقماً غير مسبوق في تاريخ منفذ حتا البري مقارنة بإحصاءات الأعوام الماضية، لافتاً إلى أن هذا الإنجاز جاء ثمرة جهود كبيرة على كافة المستويات الإدارية والتخصصية، لتحقيق طموحات حكومة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة دبي بشكل خاص.

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