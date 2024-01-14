مواطنون: ترسيخ الاستقرار الأسري أحد مرتكزات التنمية المستدامة

أكد مواطنون أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول المشاريع التحولية ضمن ((أجندة دبي الاجتماعية 33))، والمتمثلة في اعتماد تخصيص 3500 قطعة أرض سكنية لتوزيعها على المواطنين المستحقين في دبي وتوفير 2300 مسكن جاهز في مختلف مناطق دبي، يعد تأكيداً لحرص سموه على تلمس احتياجات المواطنين من خلال منح الأراضي السكنية والمساكن الجاهزة لهم ترجمة لتطلعات سموه نحو ترسيخ الاستقرار الأسري باعتباره مرتكزاً أساسياً من مرتكزات التنمية المستدامة.



نموذج ملهم



وقال سعيد علي نقيب، إن القيادة الرشيدة جعلت من تجربة دبي نموذجاً ملهماً للمجتمعات والدول الأخرى، وترجمت التلاحم الوطني الذي يجمع بين القيادة والشعب، من خلال ما توليه القيادة من اهتمام ودعم لمواطنيها عبر إطلاق المشاريع الكبرى وتبني المبادرات النوعية التي تضع مصلحة المواطن وتعزيز جودة حياته في مقدمة أولوياتها. وأكد حرص القيادة الرشيدة على توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين، وإسعادهم، وتحقيق الرفاهية والاستقرار لهم، لا سيما توفير المساكن التي يتحقق بوجودها الاستقرار الأسري والمجتمعي والنفسي.



وثمن عادل البلوشي مكرمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مؤكداً أن هذه المكرمات ليست جديدة على فكر القيادة الرشيدة، التي تضع مصلحة المواطن على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن مثل هذه المكرمات والعطايا تشكل حافزاً للمواطنين على العمل بجد وإخلاص واتخاذ مواقعهم الصحيحة في مسيرة الازدهار والنماء، وأن هذه المكرمات تلامس احتياجات المواطنين وتستهدف استقرارهم وسعادتهم.



بدوره، قال عبدالله الفلاسي، إن المكرمة خطوة تتوافق مع القيم الأساسية للرعاية الاجتماعية وتنمية المجتمع، والتي تعد جزءاً من أجندة دبي الاجتماعية الطموحة 33، والرامية إلى خلق مجتمع مستدام وشامل. وأضاف أن إنشاء مدينة لطيفة المخصصة للإسكان، يجسد بعد نظر سموه في التخطيط الحضري والالتزام الثابت بإسعاد المواطنين وتأمين استقرارهم الأسري، وتمثل هذه المكرمة الأمان والاستقرار والازدهار الذي يستحقه كل مواطن. وذكر أن توجيهات سموه انعكاس لإيمانه بشعبه، واستثمار يحقق العوائد الأكثر قيمة لاسيما السعادة والوئام الاجتماعي، ((وبينما نتطلع إلى تنفيذ هذه الخطة الكبرى، لا يسعنا إلا أن نشعر بالفخر والتفاؤل لأننا نعيش في ظل رعاية قيادة حكيمة)).



وقالت فاطمة مفتاح إن المكرمة هي ثمرة الاهتمام بالإنسان وتسخير كل الإمكانيات التي تتيح له شروطا مثالية للعمل والإبداع في السكن الملائم والأمان المجتمعي والإحساس بالطمأنينة والثقة بالمستقبل لتحقيق ما يصبو إليه أبناء دبي بناء على أن الأسرة أساس الوطن و التنمية لحياة المواطنين.



اهتمام خاص



وقال محمد الكعبي، إن القيادة الرشيدة تولى قضية إسكان المواطنين اهتماماً خاصاً لإسعادهم وتحقيق رفاهيتهم، مشيراً إلى أن رؤية سموه، تعزز الاستقرار الأسري وتساعد على بناء أسر متماسكة تسهم في تكوين مجتمع إماراتي متكامل ومترابط، يمتاز عن غيره بجودة الحياة وتأمين رفاهية العيش.



مشاريع نوعية



وأضاف، إن سموه يولي اهتماماً بالأبعاد المتعددة للحياة اليومية والتي تمس حياة المواطن بشكل عام، والإسكان بشكل خاص، ((لذلك بين الحين والآخر يطلق سموه المشاريع النوعية ويخصص ميزانيات ضخمة هدفها استقرار الأسر من خلال توفير مسكن ذي مرافق تلبي التطلعات والاحتياجات)).



من جهته قال محمد عبدالله، إن القيادة الحكيمة حريصة على تعزيز الاستقرار الأسري، وتوفير أفضل الأحوال التي تحقّق الرفاهية والراحة للمواطنين، ((ولذلك تسارعت وتيرة حصول المواطنين على مساكن خاصة وتملكهم لها، وطرأت تغيرات على نوعية المساكن وجودتها))، مشيراً إلى أن المبادرات والخطط التي يطلقها سموه تعكس حرصه على توفير الأمن الاجتماعي لأبنائه المواطنين وتحقيق الحياة الكريمة لهم، كما يعكس حرص سموه بملف الإسكان مدى متابعته المتواصلة لتطلعات المواطنين وتلمّس احتياجاتهم وإطلاق المشاريع النوعية في الخدمات والبنى التحتية والمرافق وبصورة تحقق السعادة والرفاهية لأبنائه.

حياة مستقرة



وثمنت ندى الأصلي، حرص القيادة الرشيدة على توفير حياة مستقرة للمواطنين في إمارة دبي، وتعزيز مستويات المعيشة، وسعيها المتواصل لتحقيق الحياة الكريمة للأسر المواطنة، والاهتمام بقطاع الإسكان في الإمارة.



وقال عبدالله أحمد، إن هذا الدعم يعكس اهتمام القيادة بالمواطن، وإن هذه القرارات تسهم في تقليل الأعباء الاقتصادية على المواطنين كأسرة، ويحد من القروض الشخصية، ويسهم في توفير بيئة معيشية إيجابية بامتلاك منزل خاص، وتحقيق مستوى معيشي وحياة كريمة لهم. وأضاف أن الإعلان عن هذه القرارات في بداية العام الجديد العام يؤكد حرص القيادة الرشيدة على تأمين الحياة الكريمة للمواطنين وتسهيل أمور حياتهم.



فرحة



من جانبه قال عبدالله المري: ((ليس غريباً على قيادتنا الرشيدة مفاجأتنا بهذه القرارات التي تتزامن مع بداية العام الجديد، وتؤكد حرصها على بذل كل الجهد لتوفير الرعاية لأهالي إمارة دبي)). وأضاف أن قرارات ومبادرات وتوجيهات القيادة الرشيدة تضع دائماً مصلحة المواطنين على رأس قائمة أولوياتها، وتسعى دوماً إلى توفير متطلبات العيش الكريم، والاستقرار النفسي والاجتماعي والمالي لهم.

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