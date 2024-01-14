مستوى قياسي للإنفاق العسكري عالمياً

يعيش العالم أخطر منعطفاته منذ الحرب العالمية الثانية حيث تقترب الحرب في أوكرانيا من دخول عامها الثالث. كما يستعر الصراع بين إسرائيل وحركة حماس للشهر الرابع، وتزداد مخاطر اتساع رقعة المناوشات في البحر الأحمر ولبنان واحتمالية تحولها إلى حرب إقليمية شاملة. كذلك جاءت النهضة الاقتصادية في الصين مع نفوذ عسكري أكبر كثيراً. وهكذا، يمثل العالم الأكثر عدوانية نبأً غير سار للجميع، فيما عدا صناعة الدفاع، فمع تصاعد التهديدات، تزداد سجلات طلبياتها ازدهاراً.

وتقترب الطلبيات لدى أكبر شركات الدفاع على مستوى العالم، والتي تشمل ((لوكهيد مارتن)) و((جنرال دايناميكس)) و((بي إيه إي سيستمز))، من أفضل مستوياتها على الإطلاق، بعدما نمت بنسبة 10 % بين عامي 2021 و2022 وحدهما. وظل الطلب على المعدات العسكرية قوياً العام الماضي أيضاً.

كما تقبل الحكومات على شراء العدد والعتاد والذخيرة لخوض الحروب، أو للتبرع لحلفائها، أو لتراكم مخزونات. وفي أوروبا، تعمل الدول على تجديد مخزوناتها التي استنفدتها في سبيل منحها إلى أوكرانيا. لذلك، بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسياً عند 2.2 تريليون دولار في 2022.

انضم المستثمرون بدورهم لهذه الموجة، فقد حقق مؤشر ((إم إس سي آي)) العالمي لأسهم الدفاع مكاسب بنحو 15 % على مدى الـ 12 شهراً الماضية. أما أسهم الدفاع البريطانية، التي حلقت بأكثر من 140 % منذ بداية 2021، فتسجل هي الأخرى مستويات قياسية. وتحوم صناديق الأسهم الخاصة، بحثاً عن فرص، كما تزدهر استثمارات رأس المال المغامر في الشركات الناشئة العسكرية بالولايات المتحدة.

وستظل هذه الأعمال قوية. فقد برهنت الحرب في أوكرانيا على أن عصر معارك الدبابات الكبيرة، والمدفعية لم ينته بعد، كما كان يراهن البعض. لكن التقدم التقني الكبير يشي بتطور أشكال جديدة من الحروب.

لذلك، نجد طلباً عالياً على المسيرات، والمستشعرات، والصواريخ دقيقة التوجيه، وكذلك معدات الاتصالات. الشركات هي الأخرى، تحتاج لتعزيز أمنها وسط توقعات بنمو سوق الحرب السيبرانية العالمية بأكثر من 250 % في العقد المقبل.

لقد فوجئت الصناعة بالنزاعات والتهديدات المتصاعدة. وتواجه الشركات صعوبة في رفع إنتاجها، وسط نقص للعمالة واضطراب بسلسلة التوريد، جاء في حد ذاته نتيجة لارتفاع عدم الاستقرار العالمي.

وتستغرق إعادة إحياء خطوط التصنيع الخاملة وقتاً ليس بالقصير، وقد يحتاج الوصول إلى مرحلة الإنتاج بالمنشآت النشطة التي تعمل على تصنيع المعدات المعقدة، مثل الأسلحة عالية الدقة، لما يصل إلى عامين أو ثلاثة أعوام. وبكل تأكيد، تستهلك أوكرانيا الذخائر بسرعة أكبر من سرعة تصنيعها. وبالنسبة للمصنعين، مواصلة الابتكار في الوقت عينه ليس بالأمر اليسير.

سيحتاج الحلفاء والصناعة في الغرب للتعاون في تنويع وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الدفاعية، بما في ذلك مراكمة مخزونات استراتيجية ورقمنة العمليات. ويساور المصنعين قلق من تعزيز الإنتاج، خشية أن يجدوا أنفسهم في النهاية متروكين بطاقة فائضة.

لكن الحكومات أدركت بعد أعوام من تقليص المخزونات العسكرية، أنها بحاجة لمعاودة مراكمة المخزونات. كما تحتاج الشركات إلى اجتذاب وتدريب المواهب والاحتفاظ بها، سواء عن طريق البرامج التدريبية وعبر تأسيس شراكات مع المعاهد البحثية.

ويمكن أن يواجه كبار المتعهدين، ممن لديهم دورات تطوير أطول أمداً، صعوبة في مواكبة التقدمات التكنولوجية. ويشكل ذلك فرصاً للشركات الناشئة الأكثر ذكاءً، التي عادة ما تركز على السوق التجارية، للدخول في تطبيقات عسكرية، من بينها الروبوتات والأنظمة غير المأهولة.

وتحتاج عمليات الشراء لأن تكون أكثر مرونة وعدالة، إذ إن المنافسات على نيل العقود غالباً ما تكون في غير صالح الشركات الأصغر. ويحظى هذا بأهمية خاصة، لأن مقاييس المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة للمستثمرين بإمكانها الحد أيضاً من وصول مثل هذه الشركات إلى التمويل.

وحتى إن لم تتصاعد الصراعات الحالية، يبدو جلياً أن العالم يعيش حقبة جديدة من التوترات الجيوسياسية وازدياد مخاطر الحرب. صحيح أن المجتمع قد يأمل لما هو أفضل، لكن حري بصناعة الدفاع إثبات قدرتها على الاستعداد للأسوأ.

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