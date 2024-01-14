تفاوت كبير بنتائج أكبر 4 بنوك أمريكية في الفصل الأخير من 2023

مع انطلاق موسم إعلان النتائج للربع الأخير من العام الماضي، شهد القطاع المالي في أمريكا تفاوتاً كبيراً في النتائج بسبب أسعار الفائدة ومكافآت تسريح الموظفين، حيث سجلت أكبر 4 بنوك تبايناً في النتائج المالية للفصل الأخير للعام 2023، فيما نجح بنك ((جيه بي مورغان)) في تحقيق نتائج تاريخية.

((جيه بي مورغان))

اختتم مصرف ((جيه بي مورغان تشيس آند كو)) العام الأكثر ربحية في تاريخ البنوك الأمريكية مسجلاً صافي دخل فائدة قياسياً للربع السابع على التوالي، وعلى عكس المتوقع، رجح استمرار الأرباح المفاجئة هذا العام.

صافي دخل الفائدة، أي الفرق بين ما تكسبه البنوك من القروض وما تدفعه على الودائع، بلغ 24.2 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وفق ما أوضحه المصرف في بيان، مرجحاً ارتفاعه في العام الحالي بأكمله إلى حوالي 90 مليار دولار، بينما يتوقع المحللون انخفاضه 2%.

وقال جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي في البيان: ((تعكس نتائجنا القياسية في 2023 زيادة في الأرباح على كل من صافي دخل الفائدة والائتمان، لكننا لا نزال واثقين من قدرتنا على الاستمرار في تحقيق عوائد صحية للغاية حتى بعد عودتها إلى طبيعتها)).

ارتفع سعر سهم ((جيه بي مورغان)) 22% في العام الماضي. وتضمنت نتائج أعمال أكبر بنك أمريكي مصاريف بقيمة 2.9 مليار دولار مرتبطة بإفلاس ((سيليكون فالي بنك))، و((سيغنتشر بنك)).

وأنفق البنك أكثر مما قدره المحللون في الربع الرابع، إذ حذر ديمون من أن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما يتوقعه العديد من المستثمرين. وارتفعت النفقات إلى 24.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 29%.

وأوضح ديمون أن الحاجة إلى زيادة الإنفاق الحكومي على الاقتصاد الأخضر، وإعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية والجيش ((قد تؤدي إلى رسوخ التضخم وارتفاع الأسعار عما تتوقعه الأسواق)). وارتفعت إيرادات الأسواق بشكل طفيف، متجاوزة التوقعات، إذ حقق متداولو الدخل الثابت مكاسب 8% كانت كافية لتغطية خسائر متداولي الأسهم البالغة 8%.

بنك أوف أمريكا

جاءت أرباح ((بنك أوف أمريكا كورب)) أقل من التوقعات، إذ أدت التكاليف العديدة التي تكبدها البنك في الربع الرابع إلى تآكل الأرباح، كما انخفضت إيرادات متداولي الدخل الثابت في المصرف بشكل مفاجئ. وقال المصرف إن صافي الدخل انخفض 56% إلى 3.14 مليارات دولار، وهو ضعف الانخفاض الذي توقعه المحللون البالغ 28%.

ويعود هبوط الأرباح جزئياً إلى تقييم خاص من مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية، ورسوم بقيمة 1.6 مليار دولار مرتبطة بتحول قطاع التمويل بعيداً عن معيار سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن، فضلاً عن ارتفاع النفقات.

وهبطت الإيرادات من تداول الدخل الثابت والعملات والسلع 5.8% إلى 2.21 مليار دولار في الربع الرابع، وفق ما كشفه البنك، في ظل معاناة العملاء منذ فترة من استمرار أسعار الفائدة المرتفعة والتوترات الجيوسياسية.

وقال ثاني أكبر بنك أمريكي إن صافي دخل الفوائد، وهو مصدر رئيسي لإيرادات المصرف، انخفض 5% إلى 13.9 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي. وكان المحللون يتوقعون انخفاض الإيرادات المحصلة من مدفوعات القروض مطروحاً منها ما يدفعه المودعون بنسبة 5.1%.

انخفض سعر سهم ((بنك أوف أمريكا)) 3.6% في الأشهر الـ12 الماضية. وارتفعت النفقات غير المرتبطة بالفائدة لدى البنك 14% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 17.7 مليار دولار. وكانت الرسوم والتكاليف نقطة محورية بالنسبة للمستثمرين، في ظل ضغوط التضخم المستمرة على الإنفاق. وكان المحللون يتوقعون زيادتها 6.8% إلى 16.6 مليار دولار.

((سيتي غروب))

تحولت نتائج ((سيتي غروب)) الفصلية إلى خانة الخسائر بواقع 1.8 مليار دولار، أو 1.16 دولار للسهم. وشمل ذلك عدداً من العناصر غير المتكررة، بما في ذلك رسوم بقيمة 780 مليون دولار مرتبطة بإنهاء الخدمة التي قدمها البنك للموظفين المتأثرين بإعادة الهيكلة.

تكبد المصرف أيضاً رسوماً بقيمة 1.7 مليار دولار على نفقات التشغيل في الربع الأخير لتغطية تقييم خاص لتجديد صندوق شركة التأمين على الودائع الفيدرالية بعد سلسلة من انهيارات البنوك العام الماضي.

وقال مصرف ((سيتي غروب)) إنه يتوقع تكبد مليار دولار في صورة تكاليف إنهاء الخدمة وإعادة التنظيم هذا العام، بينما يواصل الاستغناء عن 20 ألف وظيفة كجزء من سعي الرئيسة التنفيذية جين فريزر لتعزيز العوائد المتأخرة للبنك الأمريكي الكبير.

ورجح البنك أن يتراوح إجمالي النفقات لهذا العام بين 53.5 مليار دولار و53.8 مليار دولار، منخفضاً عما أنفقه المصرف العام الماضي والبالغ 56.4 مليار دولار. توقعات خفض التكاليف ساعدت في التغطية على نتائج أعمال الربع الرابع المخيبة للآمال، بسبب أسوأ أداء لمتداولي الدخل الثابت في ((سيتي غروب)) منذ خمس سنوات في ظل تأثر أسعار الفائدة والعملات بتراجع نشاط العملاء في الأسابيع الأخيرة من العام. وانخفضت الإيرادات من القطاع 25% إلى 2.6 مليار دولار. وارتفعت أسهم سيتي غروب في العام الماضي بنسبة 4.5%.

((ويلز فارغو))

أبلغ ((ويلز فارغو)) عن تسجيل صافي عمليات شطب بقيمة 1.26 مليار دولار للربع الرابع، أي أكثر من ضعف مستوى العام السابق وأكثر مما توقعه المحللون. وحذر الرئيس التنفيذي تشارلي شارف، في ديسمبر من أن المصرف سيسجل خسائر دفترية مرتبطة بأعماله العقارية التجارية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

وبلغ صافي دخل الفائدة 12.8 مليار دولار خلال الربع الرابع، أعلى من التوقعات، في إشارة إلى أن المصرف لا يزال يستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة. وقال ((ويلز فارغو)) إن مخصصات خسائر الائتمان ارتفعت 34% إلى 1.3 مليار دولار. وارتفع سعر سهم ((ويلز فارغو)) 15% في العام الماضي.

وبلغ إنفاق المصرف 15.8 مليار دولار في الربع الرابع، منخفضاً 2% عن العام الماضي، بينما توقع المحللون انخفاضاً 11%. وأوضح ((ويلز فارغو)) في بيان أن المبلغ يشمل 1.1 مليار دولار من نفقات نهاية الخدمة، و1.9 مليار دولار تقييماً خاصاً لمؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية ((FDIC)).

ويتوقع المصرف الآن خفض نفقات بقيمة مليار دولار أخرى هذا العام، مرجحاً انخفاض تكاليف العام بأكمله إلى 52.6 مليار دولار. وقال ((ويلز فارغو)) إن صافي دخل الفوائد قد ينخفض ​​أيضاً 9% هذا العام. مقابل توقعات المحللين البالغة 6%.

3 بنوك تمحي 17 ألف وظيفة في 2023

قلصت بنوك ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا وسيتي جروب القوى العاملة لديهم بنحو 17.7 ألف شخص في 2023، وفقاً لما كشفته البنوك في نتائج أعمالها الفصلية عن الربع الرابع من 2023.

ووسط الجفاف على مستوى إبرام الصفقات، وتراجع طلب المقترضين في العام الماضي، اتجهت البنوك إلى إقالة الموظفين أو وقف استبدال الذين رحلوا، بحسب شبكة ((سي إن بي سي)). ومن المحتمل أن تستمر التحديات التي تواجه الصناعة في العام الجاري، وسط ضعف قطاع العقارات التجارية، وقواعد رأس المال المقترحة الأكثر صرامة، والتي قد تدفع البنوك إلى تخفيف وتيرة الإقراض.

وعانت شركات وول ستريت في العام الماضي من حالة من عدم اليقين الاقتصادي التي ضغطت على إبرام الصفقات. وانخفض عدد الموظفين لدى سيتي جروب بمقدار ألف شخص إلى 239 ألفاً في 2023، كما كشف البنك عن خطط لخفض 20 ألف وظيفة على مدار العامين المقبلين.

فيما تراجع عدد الموظفين لدى كل من ويلز فارجو وبنك أوف أمريكا بنحو 2% و5% على الترتيب في 2023. في المقابل، أضاف جي بي مورجان أكثر من 16 ألف وظيفة جديدة العام الماضي، إذ يضيف البنك الذي يقوده جيمي ديمون وظائف جديدة منذ عام 2021.

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