توترات البحر الأحمر تعطل إنتاج سيارات «تسلا» و«فولفو»

تشهد سلاسل الإمدادات العالمية اضطرابات في الفترة الأخيرة، بسبب توترات البحر الأحمر، وهو ما أجبر العديد من شركات خطوط الشحن العالمية على تحويل مسارات سفنها من البحر الأحمر، وقناة السويس إلى الدوران حول أفريقيا، وهو ما يطيل أمد التسليم، ويرفع أسعار الشحن، بسبب تقييد إمدادات الحاويات.

فولفو

تعتزم مصنعة السيارات ((فولفو)) تعليق الإنتاج بمصنعها في بلجيكا الأسبوع المقبل، بعدما أدت التوترات في البحر الأحمر إلى تعطيل سلسلة توريد الشركة.

وقالت متحدثة باسم المصنع في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن الإنتاج بالمصنع الموجود في جنت سيوقف لمدة ثلاثة أيام، بعد أن اضطرت السفن إلى تغيير مسارها، لتجنب الاضطرابات في أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاماً في العالم، مما أدى إلى تأخير تسليم صندوق التروس.

وأضافت أن الشركة لا ترى أن الاضطرابات ستؤثر في قدرتها على الوصول إلى أهداف البيع بالجملة أو الإنتاج العالمية.

تسلا

وأكدت شركة ((تسلا)) أنها ستعلق معظم الإنتاج في مصنعها، الذي ينتج ((موديل واي)) بالقرب من برلين في الفترة من 29 يناير إلى 11 فبراير، بسبب الاضطرابات، مشيرة إلى نقص المكونات بسبب التحولات في طرق النقل، بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما أوردته وكالة ((رويترز)).

وتعد مصنعة السيارات الكهربائية الأمريكية أول شركة تكشف عن انقطاع الإنتاج بسبب الاضطراب.

جيلي وإيكيا

وحذرت كثير من الشركات، بما في ذلك ((جيلي))، ثاني أكبر مصنعة سيارات في الصين من حيث المبيعات، و((إيكيا)) من تأخر التسليمات.

وقال أوسكار ليونجرين، المتحدث باسم مجموعة ((إنتر إيكيا))، رداً على أسئلة ((بلومبرغ)) عبر البريد الإلكتروني، إن الوضع ((سيسبب تأخيرات وقد يتسبب في قيود على توفر بعض منتجات الشركة)).

من جهة أخرى، أفادت البيانات الواردة من ((إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي)) أن مدد الرحلات المتجهة غرباً من آسيا إلى شمال أوروبا زادت 30 %.

ارتفاع أسعار الشحن

تشعر سلسلة التوريد العالمية بتداعيات الهجمات على السفن في البحر الأحمر، بينما من المقرر أن تشهد أسعار الشحن بداية من اليوم، في حين أن فترات العبور الأطول في جميع أنحاء أفريقيا تؤدي إلى تعطيل وتأخير تسليم المنتجات.

ولا تستطيع السفن العودة إلى آسيا في الوقت المناسب، وتقوم شركات النقل البحري بإلغاء الإبحار في غضون مهلة قصيرة، وذلك نتيجة لتحويل السفن، حسبما أخبرت شركة Honor Lane Shipping العملاء في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وحذرت شركة بيع الملابس بالتجزئة البريطانية Next مؤخراً من تأخير المخزون نتيجة لعبور المحيط الأطول، وحذرت IKEA أيضاً في ديسمبر من أزمة سلسلة التوريد الخاصة بها نتيجة لحالة البحر الأحمر.

وقال نائب رئيس سلسلة التوريد في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، جون غولد: إن إعادة توجيه السفن تؤدي إلى فترات عبور أطول وزيادة التكاليف، وكلما طال أمد حدوث الاضطرابات زادت التحديات، التي تنشأ في ضمان موثوقية سلسلة التوريد وكفاءتها، يأتي ذلك فيما تزيد الرحلات الأطول من تكلفة الشحن أيضاً.

وحذرت شركة HLS من أن أسعار الشحن عبر المحيط الهادئ قد ترتفع إلى مستويات لم نشهدها منذ أوائل عام 2022، مع تعليق طريق قناة السويس، وتقييد طريق قناة بنما.

وكانت MSC، أكبر شركة نقل بحري في العالم، أول شركة شحن تعلن عن الأسعار للنصف الثاني من شهر يناير، ستبلغ أسعار الحاويات لعملاء MSC ما يصل إلى 5000 دولار لطرق الساحل الغربي للولايات المتحدة، و6900 دولار للساحل الشرقي، و7300 دولار للطرق المؤدية إلى خليج المكسيك.

وتقدر السعة الإجمالية للحاويات بنحو 5.65 ملايين وحدة مكافئة لعشرين قدماً، أو حاويات بقيمة إجمالية تبلغ 282.5 مليار دولار، وفقاً لحسابات باستخدام تقديرات MDS Transmodal، التي تقدر قيمة التجارة في حاوية مكافئة واحدة بنحو 50 مليون دولار.

قناة السويس

في غضون ذلك، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة انخفضت 40 % منذ بداية العام مقارنة بعام 2023، بعد أن أدت التوترات إلى تحويل السفن مسار إبحارها بعيداً عن هذا الممر.

وقال ربيع، إن حركة عبور السفن تراجعت 30 % في الفترة من الأول من يناير إلى 11 من الشهر ذاته على أساس سنوي.

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