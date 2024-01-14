رئيس «أديداس»: رقم هاتفي مع 60 ألف موظف

(MENAFN
- Al-Bayan)
شارك الرئيس التنفيذي لأديداس، بجورن غولدن، رقم هاتفه الجوال مع 60 ألف موظف في لقاء مفتوح من أجل تعزيز الشفافية. وفي يناير2023، تولى غولدن - لاعب كرة القدم المحترف السابق - قيادة الشركة وتطلع إلى معالجة بعض المخاوف المتعلقة بالشفافية، والتي أثارها الموظفون أيضاً.
وبعدما منح غولدن رقم الهاتف للموظفين، فإنه كان يتلقى نحو 200 رسالة في الأسبوع من الموظفين الذين يطلبون منه تنفيذ تغييرات داخل الشركة، وذلك بحسب ((سي إن بي سي)).
وذكر رئيس أديداس في مقابلة مع وول ستريت جورنال: بعض الأشخاص اعتقدوا أني مجنون، من المهم أن يكون بعض القادة منفتحين.
وأمضى غولدن 9 سنوات في شركة بوما، وأسهم في إحداث تحول في المبيعات.
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