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رئيس «أديداس»: رقم هاتفي مع 60 ألف موظف

1/14/2024 8:01:06 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

شارك الرئيس التنفيذي لأديداس، بجورن غولدن، رقم هاتفه الجوال مع 60 ألف موظف في لقاء مفتوح من أجل تعزيز الشفافية. وفي يناير2023، تولى غولدن - لاعب كرة القدم المحترف السابق - قيادة الشركة وتطلع إلى معالجة بعض المخاوف المتعلقة بالشفافية، والتي أثارها الموظفون أيضاً.

وبعدما منح غولدن رقم الهاتف للموظفين، فإنه كان يتلقى نحو 200 رسالة في الأسبوع من الموظفين الذين يطلبون منه تنفيذ تغييرات داخل الشركة، وذلك بحسب ((سي إن بي سي)).

وذكر رئيس أديداس في مقابلة مع وول ستريت جورنال: بعض الأشخاص اعتقدوا أني مجنون، من المهم أن يكون بعض القادة منفتحين.

وأمضى غولدن 9 سنوات في شركة بوما، وأسهم في إحداث تحول في المبيعات.

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