«السياحة التراثية».. فرص واعدة قوية في الإمارات

أكد جاسم الشحي، المدير العام لمخيم المرموم، أن السياحة التراثية في الإمارات تعد قوة ناعمة تستقطب ملايين السياح سنوياً إلى الدولة، مشيراً إلى الغنى والتنوع الذي تتميز به تجربة السياحة التراثية والثقافية في الإمارات بفضل تكامل عناصرها، بدءاً من المعالم والمواقع الأثرية والتراثية، مروراً بعشرات الأنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية ذات الطابع العالمي التي تستضيفها الدولة سنوياً، وصولاً إلى عشرات الأماكن السياحية والتراثية التي تزخر بها الدولة.

وأكد لـ((البيان)) أن سياحة التراث الثقافي في الإمارات تحمل الكثير من الآمال وفرص النمو الواعدة في المستقبل، خصوصاً أنها باتت تمثل أحد أبرز عناصر القوة الناعمة للدولة، وتحظى بكل أشكال الرعاية والدعم الرسمي، إضافة إلى طبيعة دولة الإمارات التي شكلت حالة عالمية فريدة من نوعها في التسامح واحتضان مختلف شعوب وثقافات العالم، ضمن بيئة مثالية من التعايش وتقبل الآخر.

فعاليات وبرامج

وأوضح أن واحة ((المرموم))، وهي محمية طبيعية، تعتزم إطلاق فعاليات الافتتاح الرسمي لتجربة المرموم البدوية تحت مظلة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، والعديد من الجهات المختصة، وذلك قبل نهاية الشهر الجاري، مشيراً إلى أن الافتتاح سيتضمن العديد من الفعاليات والبرامج التراثية التي باتت تستقطب الزوار من أنحاء العالم ليتعرفوا إلى ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا الإماراتية الأصيلة.

وأشار الشحي إلى أن التجربة البدوية بواحة المرموم تأسست لتقدم تجربة واقعية عن الحياة البدوية الأصيلة بطريقة تعرض جوهر الثقافة الإماراتية، وتنظم العديد من الفعاليات المختلفة التي تستقطب السياح، وتحظى باهتمامهم، وتعتبر ملاذاً آمناً للأسر والعائلات الباحثة عن الخصوصية الكاملة خلال استمتاعها بقضاء أوقات في البر.

وأوضح أن التجربة تقدم الطعام الإماراتي التقليدي والعربي بمختلف أنواعه لزوار الواحة، إضافة إلى الأنشطة والفعاليات، مثل نقوشات الحناء، وركوب الخيل والجمال، والسفاري الذي يتيح للزائر فرصة التعرف إلى الحياة البرية، فضلاً عن رقصة اليولة والكثير من العروض الحية.

وجهة شتوية مميزة

وقال إن المخيم يعتبر وجهة شتوية مميزة، كما يهدف إلى التشجيع على الحفاظ على النظام البيئي الصحراوي، وترسيخ الثقافة التراثية في نفوس الأجيال وتعريف السياح بها، وتضم 20 خيمة تراثية، و10 قباب زجاجية تضم أحواض سباحة، لافتاً إلى أنه تم زراعة 1000 شجرة غاف في المنطقة لتعزيز استدامة البيئة.

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