49 فعالية بإكسبو الشارقة في 2024.. و2.5 مليون زائر متوقع

كشف إكسبو الشارقة عن أجندة فعالياته لعام 2024 التي تضم 49 حدثاً بين معارض ومهرجانات تقام بمقره الرئيسي بالشارقة، والمراكز التابعة له بخورفكان والذيد. ويواصل المركز بذاك دوره الريادي في تعزيز نمو صناعة المعارض بالشارقة، وتوفير أحدث المنصات لمواكبة متطلبات المشهد الاقتصادي وخدمة مجتمع الأعمال والحركة التجارية والصناعية والسياحية والثقافية في الإمارة، وزيادة فرص تنويع اقتصادها وتعزيز دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وتشتمل أجندة العام على مجموعة من أبرز المعارض المحلية والإقليمية والدولية، مثل معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، ومعرض الشارقة العقاري ((إيكرس))، وليالي رمضان، ومهرجان الشارقة القرائي للطفل، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، والمعرض الوطني للتوظيف، وغيرها من المعارض التي تستفيد منها قطاعات رئيسية.

وأكد عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس إدارة إكسبو الشارقة، في تصريح لـ((وام))، أن ما حققته صناعة المعارض والمؤتمرات بالإمارات من مكاسب للقطاعات الرئيسية التي تقود النمو الاقتصادي في الدولة تزيد من أهمية ومكانة المعارض التي ينظمها إكسبو الشارقة ودورها في تجسيد الرؤية الاستراتيجية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نحو تعزيز النمو المستدام وتشجيع التنوع الاقتصادي وترسيخ عوامل النهضة الشاملة التي تجعل الإمارة وجهة تجارية وصناعية وسياحية تنافسية عالية المستوى.

وأشار سيف المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة لـ ((وام)) إلى أن إكسبو الشارقة عوّد المشهد الاقتصادي في الإمارات والمنطقة على الزخم الكبير في فعالياته التي يراعي تنظيمها بنهج دقيق بحيث توازن بين ما يهم مختلف الشرائح من المعارض النوعية لتضم الجوانب العقارية والصناعية وتجارة التجزئة والمنتديات الحكومية ومعارض الكتاب والفنون، وهو تنوع كبير يسهم في تحقق زيادة في زوار المركز تتجاوز 2.5 مليون زائر سنوياً، مؤكداً أن استراتيجية المركز في إعداد أجندة فعالياته تعتمد على تنظيم واستضافة المعارض التي تلبي احتياجات السوق ومجتمع الأعمال، وتساهم في الارتقاء بالأداء الاقتصادي في مختلف القطاعات واختيار الأحداث التي تمثل قيمة مضافة لاقتصاد الشارقة، وتبرز مساهمة القطاع التجاري والصناعي في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة.

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