115.4 ملياراً القيمة السوقية لشركات العقار المدرجة بسوق دبي

بلغت رسملة 6 شركات عقارات مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية، نحو 115.4 مليار درهم مع منتصف الشهر الأول من العام الجديد 2024، فيما يتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط السوق لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات المقبلة.

ووفق رصد لـ((البيان))، فقد استحوذت الشركات العقارية الست المُدرجة على نحو 16.5% من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي والبالغة 700 مليار درهم مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدرت شركة إعمار العقارية القيمة السوقية مع وصولها إلى 68.8 مليار درهم بما يعادل 9.8% من رسملة سوق دبي، ثم ((إعمار للتطوير)) بقيمة سوقية 27.96 مليار درهم وبحصة 4%، ثم ((مجموعة تيكوم)) بنحو 13.65 مليار درهم تمثل 2% من إجمالي رسملة السوق.

ووصلت القيمة السوقية لشركة ديار للتطوير لنحو 3.1 مليارات درهم تعادل حصة بنحو 0.44%، ثم شركة الاتحاد العقارية بقيمة سوقية 1.3 مليار درهم، و((المزايا القابضة)) بـ654.4 مليون درهم.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت ((الأنصاري للخدمات المالية)) و((تاكسي دبي)).

ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أفضل أداء خلال عام 2023 على مستوى البورصات الخليجية، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 21.7% خلال العام الماضي، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام 2022 وصولاً إلى 4059.8 نقطة في آخر جلسات 2023، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 105.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات 2022 إلى 687.5 مليار درهم بآخر جلسات 2023.

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