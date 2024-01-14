تجربة دبي السياحية الناجحة نموذج يحتذى عالمياً

أكدت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة والسفر العالمية نتيجة لمجموعة من العوامل التي تتمثل في التزام المدينة بنهج الابتكار وتطوير بنيتها التحتية ومرونتها في التعامل مع التحديات، نتيجة توجيهات القيادة الحكيمة التي لعبت الدور الأكبر في هذا النجاح.

وقالت جوليا سيمبسون في حوار مع ((البيان الاقتصادي)): إن ما يلفت الانتباه في دبي هو نهجها الاستشرافي في مجال السياحة، حيث عملت الإمارة على تبسيط إجراءات الدخول، وهو الأمر الذي سهل بشكل كبير على الزوار، مشيرة إلى أن سياسات الدخول المرنة التي تنتهجها دبي، بما في ذلك خيارات الحصول على التأشيرات عند الوصول، أتاحت لها البقاء في الطليعة واكتساب ميزة تنافسية كبيرة في جذب الزوار.

وأضافت أن استراتيجية دبي، لا سيما في مجال تسهيل إجراءات الدخول ((جديرة بالثناء))، وتجعل من الإمارة نموذجاً يحتذى به لدى الدول التي تطمح إلى جذب المزيد من الزوار، وعلى الوجهات الأخرى أن تتعلم من تجربة دبي عبر تطبيق سياسات صديقة للمسافرين من شأنها أن تعزز التجربة السياحية الشاملة وتسهل وصول الزوار.

وأكدت أن دبي حققت نجاحاً كبيراً في جذب السياح من ذوي الثروات العالية بفضل وسائل الترفيه والتجارب السياحية الفاخرة التي توفرها المدينة في مختلف مرافقها السياحية، لا سيما في مراكز التسوق ذات المستوى العالمي مثل دبي مول والإقامات الفاخرة في الفنادق والمنتجعات الفخمة وغيرها، لافتة إلى أن دبي نجحت في ابتكار بيئة تجذب المسافرين المميزين الباحثين عن تجارب رفيعة المستوى، كما أن التزام المدينة بالفخامة والتفرد ساهم في تعزيز جاذبيتها لأصحاب الثروات.

زوار دوليون

وعن أهم البيانات التي تتعلق بإنفاق الزوار في دبي قالت سيمبسون إنه استناداً إلى البيانات المتوفرة عن 2022 فقد ساهم الزوار الدوليون بنسبة كبيرة تصل إلى نحو 117.6 مليار درهم في اقتصاد دبي، الأمر الذي يمثل نمواً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 65.3%، وتشير البيانات المتوقع صدورها إلى اتجاه إيجابي مع زيادة بنسبة 13% في عام 2023.

وأضافت أنه نظراً لشعبية دبي وتنوع عروضها، فمن المرجح أن تستمر المدينة في تعزيز مساهمة قطاع السياحة والسفر في اقتصادها، لا سيما أن جاذبية دبي كوجهة سياحية عالمية قوية، مما يجعلها لاعباً مهماً في قطاع السفر والسياحة العالمي.

وعن أهمية الأحداث الكبرى في تعزيز المكانة السياحية لدبي، قالت سيمبسون: إن الأحداث والفعاليات الكبرى مثل إكسبو دبي و((كوب 28)) ومعرض دبي للطيران وغيرها تلعب دوراً مهماً في تنشيط المشهد السياحي في دبي.

وعلى سبيل المثال، اجتذب معرض إكسبو 2020 دبي ملايين الزوار، حيث تم عرض ابتكارات دبي وثرائها الثقافي على نطاق واسع. بينما وضعت الدورة الثامنة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP 28) دبي في مكانة رائدة في مجال الاستدامة والمبادرات البيئية، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في مجال السياحة المسؤولة.

كما عزز معرض دبي للطيران مكانة المدينة كمركز عالمي للأعمال والطيران، وجذب المحترفين والمتخصصين من جميع أنحاء العالم. وأضافت: إن الأحداث الكبرى تجذب الاهتمام العالمي نحو دبي وتسلط الضوء على الإمارة وتنوعها، وتساهم في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة.

التكنولوجيا

وقالت الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للسفر والسياحة إن دبي رائدة في الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة واستخدامها في تعزيز منتجاتها السياحية، حيث تبنت المدينة أحدث الابتكارات مثل جولات الواقع الافتراضي، وحلول المدن الذكية، وروبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لتوفير تجارب سلسة ومتميزة للسياح.

وأضافت: إن التقنيات الحديثة لا تجعل السفر أكثر ملاءمة فحسب، بل تسمح أيضاً للزوار باستكشاف المعالم السياحية في دبي بطرق مبتكرة، مشيرة إلى أن هذا النهج التقدمي هو الذي ساهم في تعزيز سمعة دبي كوجهة متخصصة في التكنولوجيا السياحية وصديقة للزائرين.

وقالت إن التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أحدثت تغييراً حقيقياً في قواعد اللعبة داخل القطاع السياحي، حيث أصبح لدى المسافرين الآن وفرة من المعلومات وبات في متناول أيديهم أدق التفاصيل عن الوجهات السياحية، مما يجعل رحلاتهم أكثر ملاءمة وتخصيصاً.

وأضافت: نحن بالتأكيد نتطلع إلى التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي لمواصلة تشكيل اتجاهات السياحة من خلال تعزيز الراحة والاتصال والاستدامة.

السفر المستدام

وقالت جوليا سيمبسون إن الجهود التي تبذلها الإمارات في مجال السفر المستدام تستحق الثناء. وأضافت أنه يمكن للحكومات والشركات والمنظمات غير الربحية أن تتعاون لنشر الممارسات المستدامة وتعزيز مفهوم السفر المستدام من خلال تشجيع الإقامة في الأماكن الصديقة للبيئة، وتدشين الحملات لتعزيز السياحة المستدامة، وإطلاق المبادرات التي تعرف المسافرين بالطرق التي يمكن من خلالها تعويض بصمتهم الكربونية، مشيرة إلى أهمية تعزيز التوجه نحو السفر المستدام، كما أنه من الضروري إقناع المسافرين بالفكرة، وتحفيز السياح على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة.

وقالت: لقد كان قطاع السفر والسياحة العالمي خلال الفترة الماضية تماماً مثلما رأينا في دولة الإمارات مثالاً للصمود والمرونة والتعافي.

وأضافت أنه بحسب البيانات المتوقع صدورها سيساهم قطاع السفر والسياحة في الإمارات بأكثر من 180 مليار درهم في اقتصاد دولة الإمارات بحلول نهاية 2023. وقالت: إنه لأمر رائع أن نرى هذا التقدم في القطاع السياحي، ونحن متفائلون بأن قطاع السفر والسياحة العالمي سيواصل السير نحو الانتعاش خلال العام الجاري، خاصة في الوجهات التي تعطي الأولوية للسلامة والاستدامة والابتكار.

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