عروض الشارقة للتسوق تحتفي بتراث مدينة كلباء

(MENAFN
- Al-Bayan)
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن ((عروض الشارقة للتسوق))، عدداً من الفعاليات الترويجية والتسويقية، والعروض الفنية لفرق شعبية في السوق الشعبي بمدينة كلباء في مبادرة (شتاء كلباء)، التي استمرت على مدار يومين، حيث تم تقديم هدايا وجوائز للجمهور، وسط أجواء من البهجة والسرور في نفوس مرتادي السوق، وذلك ضمن جهود غرفة الشارقة في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، ودعم مشاريع رواد الأعمال، والترويج للمعالم السياحية والتراثية للإمارة.
وتضمنت الفعاليات التي شهدت حضور محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، عدداً من الأنشطة والمسابقات الجماهيرية، والفقرات الفنية التي أحيتها فرق شعبية من الإمارات ومصر والهند، إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز القيّمة للأفراد والعائلات وعامة الجمهور، الذين شاركوا في فقرات المسابقات المفتوحة، وحضروا الفعاليات الفنية والتراثية، التي أسهمت في جذب العائلات وفئات متنوعة من الجمهور الذين توافدوا بكثافة لارتياد المحال المشاركة في العروض، للاستفادة من التخفيضات التي قدمتها على تشكيلة واسعة من المنتجات والأزياء والسلع من علامات تجارية مختلفة.
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