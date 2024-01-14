عروض الشارقة للتسوق تحتفي بتراث مدينة كلباء

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ضمن ((عروض الشارقة للتسوق))، عدداً من الفعاليات الترويجية والتسويقية، والعروض الفنية لفرق شعبية في السوق الشعبي بمدينة كلباء في مبادرة (شتاء كلباء)، التي استمرت على مدار يومين، حيث تم تقديم هدايا وجوائز للجمهور، وسط أجواء من البهجة والسرور في نفوس مرتادي السوق، وذلك ضمن جهود غرفة الشارقة في تنشيط الحركة التجارية في المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، ودعم مشاريع رواد الأعمال، والترويج للمعالم السياحية والتراثية للإمارة.

وتضمنت الفعاليات التي شهدت حضور محمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، وإبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، وجمال بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في الغرفة، عدداً من الأنشطة والمسابقات الجماهيرية، والفقرات الفنية التي أحيتها فرق شعبية من الإمارات ومصر والهند، إلى جانب تقديم العديد من الهدايا والجوائز القيّمة للأفراد والعائلات وعامة الجمهور، الذين شاركوا في فقرات المسابقات المفتوحة، وحضروا الفعاليات الفنية والتراثية، التي أسهمت في جذب العائلات وفئات متنوعة من الجمهور الذين توافدوا بكثافة لارتياد المحال المشاركة في العروض، للاستفادة من التخفيضات التي قدمتها على تشكيلة واسعة من المنتجات والأزياء والسلع من علامات تجارية مختلفة.

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