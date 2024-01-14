بيع 30 شقة بدبي يتجاوز سعرها 100 مليون درهم في 2023

شهد السوق العقاري في دبي خلال 2023 طفرة في الطلب على العقارات الفاخرة، التي استقطبت الأثرياء والمستثمرين ذوي الملاءة العالية من أنحاء العالم كافة، وشهد السوق بيع 30 شقة سكنية وفندقية يزيد سعر الواحدة منها على 100 مليون درهم في العام الماضي.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، شهد السوق العقاري في الإمارة بيع 30 شقة سكنية وفندقية قيمتها تزيد على 100 مليون درهم بمجمل مبيعات بلغت 4.9 مليارات درهم.

ومع التعافي السريع من ((كورونا)) شهد السوق العقاري بدبي تسارعاً كبيراً في الطلب على العقارات الفارهة وفائقة الفخامة، ولا سيما مع توجه الكثير من المطورين العقاريين في الإمارة إلى الاستثمار في هذا القطاع من السوق وإطلاق مشروعات عقارية جديدة فاخرة تستهدف فئة الأثرياء، الذين وجدوا في دبي المكان المناسب سواء للاستثمار العقاري أو الاستقرار والتمتع بنمط الحياة الفاخرة الذي تتميز به الإمارة.

أغلى 5 صفقات

وفي سنة 2023 شهد السوق العديد من الصفقات العقارية الضخمة، إذ كانت الصدارة لشقة بنتهاوس في برج كومو ريزيدنس وبيعت بـ500 مليون درهم، وتعد حتى اليوم أغلى صفقة عقارية في تاريخ سوق دبي وثالث أغلى بنتهاوس عالمياً، أما ثاني أغلى صفقة فكانت في مشروع جميرا ليفينغ مرسى العرب لبنتهاوس وبيعت بـ420 مليون درهم فيما تصل مساحة الوحدة إلى 2521 متراً مربعاً.

وبالنسبة لثالث أغلى صفقة فقد كانت في مشروع بولغاري لايت هاوس، لبنتهاوس بيع بـ410 ملايين درهم وبمساحة تصل إلى 3620 متراً مربعاً، أما الصفقة الرابعة فكانت أيضاً من نصيب مشروع جميرا ليفينغ مرسى العرب لشقة بيعت بـ286 مليون درهم، وكانت أغلى خامس صفقة لبنتهاوس بيعت بقيمة 220 مليون درهم في مشروع ((آفا)) في نخلة جميرا والمملوك لشركة أمنيات العقارية.

شقق فندقية

وبالنسبة لصفقات الشقق الفندقية التي يزيد سعرها على 100 مليون درهم، فقد شهد السوق العقاري بدبي في العام الماضي ثلاث صفقات من هذا النوع، وجميعها في مشروع ((ون زعبيل)) المشروع المملوك بالكامل لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبلغت قيمة هذه الصفقات على التوالي 200 مليون درهم لشقة بمساحة 3877 متراً مربعاً، والثانية بقيمة 106 ملايين درهم وبمساحة 1672 متراً مربعاً، والثالثة بقيمة 103 ملايين درهم وبمساحة 1672 متراً مربعاً.

ونجح السوق العقاري بدبي في العام الماضي في مخالفة التباطؤ العالمي في مبيعات العقارات الفاخرة، مدعوماً بنمو اقتصادي متسارع وببنية تحتية متطورة ومتقدمة مع أبراج ذات تصميم فريد ومرافق حديثة مثل حمامات السباحة والقاعات الرياضية والحدائق، وهذا يجعل الشقق الفاخرة جاذبة للأفراد الذين يبحثون عن تجربة مسكن فاخرة.

ويضاف إلى ذلك المرافق والخدمات الفاخرة، مثل الفنادق الفاخرة، والمطاعم الراقية، وأندية اليخوت وملاعب الغولف والمراكز التجارية الفاخرة ما يعزز جاذبية الإمارة للأفراد الأثرياء عالمياً، إلى جانب قدرة دبي على تنظيم الأحداث الثقافية والترفيهية والرياضية العالمية والتي تزيد متعة قضاء الوقت في المدنية، كما أن الكثير من الأثرياء في أنحاء العالم يرغب في امتلاك شقة في مكان متميز يعد قبلة السياحة العالمية ومركزاً عالمياً استثنائياً سواء عقاراً للعيش والاستقرار أو استثماراً عقارياً.

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