الإمارات تعزز طموحها التقني بالاستثمار في أشباه الموصلات

تعمل الإمارات على استكمال منظومة التحول الرقمي وترسيخ أسس الثورة الصناعية الرابعة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز طموحاتها التقنية عبر الاستثمار في صناعة أشباه الموصلات لرفد العديد من الصناعات المتطورة بهذا المكون الحيوي الذي يدخل في صناعات عدة أبرزها: السيارات الكهربائية وذاتية القيادة والإلكترونيات والروبوتات وغيرها من صناعات المستقبل.

ووفقاً لورقة بحثية جديدة أعدها مركز ((إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية)) في أبوظبي، فقد شهد العام 2019 إطلاق ((سياسة الإمارات للصناعات المتقدمة))، لتعزيز الصناعات التي تواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في كل القطاعات التصنيعية في الدولة والارتقاء بمستوى التصنيع بهدف تحفيز قطاع الأعمال لتبني وتطوير القطاعات الصناعية المستقبلية والتقنيات الحديثة وتنمية الصادرات وتعزيز دور وقدرة الصناعة الإماراتية على المنافسة في الأسواق العالمية والتحول نحو صناعة نظيفة ومستدامة واستقطاب المواهب الفذة وخلق فرص عمل ملائمة للمواطنين.

وأوضح مركز ((إنترريجونال)) أن شركة ((غلوبل فاوندريز))، المملوكة بالكامل لـ((مبادلة))، تعمل من خلال 5 مراكز تصنيع تتواجد بعضها في: الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وسنغافورة، ومن خلال هذه المرافق تتمكن الشركة من تلبية متطلبات قاعدة عملائها المتنامية، والتي تضم نحو200 عميل حول العالم، من بينهم عدد من أكبر شركات أشباه الموصلات عالميا.

وتتوقع مجموعة IMARC وصول حجم سوق أشباه الموصلات إلى 150.4 مليار دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.9% بين 2023 - 2028.

وفي وقت سابق ذكرت صحيفة ((فايننشال تايمز)) أخيراً أن الإمارات استوردت الآلاف من رقائق ((انفيديا))، في سياق الاستعداد لأن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، كما طورت الدولة بالفعل نموذجها اللغوي الكبير مفتوح المصدر ((فالكون)) في معهد الابتكار التكنولوجي بمدينة ((مصدر)).

وأكد المركز على التنافس الدولي على أشباه الموصلات وما نتج عنه من زيادة الطلب في ظل نقص المعروض خلال السنوات القليلة الماضية بفعل أزمة ((كوفيد 19)) وتعطل سلاسل الإنتاج والأزمة الأوكرانية الروسية، مشيرا إلى أن الصراع على الصناعة العالمية يتركز بين الولايات المتحدة والصين ما دفعهما للبحث عن بدائل أخرى مع ارتفاع الطلب على أشباه الموصلات.

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