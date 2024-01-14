11000 وحدة سكنية دخلت مرحلة الإنشاءات بأبوظبي 2023

دخلت 11000 وحدة سكنية جديدة مختلفة التصميمات والمساحات بين الشقق والفلل السكنية إلى الأعمال الإنشائية إلى جانب قرابة 400 ألف متر مربع من المساحات المخصصة للبناء السكني والأنشطة التجارية وفق رصد للوائح المشاريع المعلنة من قبل المطورين عبر 36 مشروعاً قاموا بتسجيلها عقارياً خلال العام 2023.

وأوضحت بيانات المشاريع بأن جزيرة ((ياس)) حازت أكبر عدد من الوحدات الجديدة المسجلة تحت الإنشاء بحوالي 3380 وحدة ضمن عدة مشاريع كان أكبرها مشروع ((جاردينيا)) المطور في جزيرة ((ياس)) والذي يضم 2434 وحدة.

كما شملت الوحدات الجديدة مشروع ((سي لافي)) الذي تطوره شركة ((ناين يارد)) لإنشاء 668 وحدة إلى جانب المساحة التجارية، إلى جانب مرحلة أولى تضم 400 وحدة سكنية من المدينة المستدامة المطورة على أرض جزيرة ((ياس)) وكان أحدث مشاريعها هو مشروع ((مياس ات)) في جزيرة ياس لتوفير 258 وحدة، بينما ضمت أيضاً مرحلة جديدة لإنشاء 20 وحدة سكنية في مشروع ((ياس إيكرز)).

واجهة ياس

وضمت مشاريع الأراضي التي دخلت التطوير في الجزيرة مشروعين رئيسيين هما مشروع واجهة ((ياس المائية الشمالية)) متضمناً مساحات أراض تجارية تتجاوز مساحتها 86.1 ألف متر مربع، إلى جانب أراض متعددة الاستخدامات بمساحة إجمالية تتجاوز 19.1 ألف متر مربع، بينما يتضمن مشروع الواجهة الجنوبية مساحات تجارية تتجاوز 52.9 ألف متر مربع، إلى جانب 24.5 ألف متر مربع للاستخدامات المتعددة هذا بخلاف المساحات المخصصة للمرافق والخدمات.

جزيرة السعديات

بدورها اختصت ((جزيرة السعديات)) بما يتجاوز 2700 وحدة سكنية عبر 13 مشروعاً رئيسياً كان أحدثها من حيث الإطلاق مشروع ((نوبو ريسدنز)) الذي تطوره شركة الدار العقارية في جزيرة السعديات بمرحلتيه الأولى والثانية لإنشاء 88 وحدة سكنية فاخرة، فيما كان أكبر المشاريع المسجلة تحت الإنشاء مشروع ((السدر)) لتوفير 619 وحدة سكنية إلى جانب مشروع قرية ((الحد سان رايز)) والذي تطوره شركة ((السعديات للتطوير)) لتوفير 564 وحدة عقارية، إلى جانب مشروع ((قرية الحد سن ست)) بحوالي 332 وحدة ومشروع ((منارة ليفنج)) لتطوير 273 وحدة سكنية.

وضم مشروع ((ذا سورس)) تطوير 204 وحدات سكنية إلى جانب 2524 متراً للمساحات التجارية ومشروع ((أبراج أجوان)) 242 وحدة، وهناك أيضاً مشروع ((اثر)) لتطوير 173 وحدة سكنية، بينما يتضمن مشروع ((ذا سورس ريسدنس)) توفير 148 وحدة عقارية، إلى جانب مشروع ((بلوم أرجان)) مسجلاً 134 وحدة، ثم مشروع ((مرجان)) السعديات، والذي يضم 60 فيلا، فيما يوفر مشروع ((سي 3 جاردن)) والذي تطوره شركة ((بوطينة)) 54 وحدة.

جزيرة الريم

أما على صعيد المشاريع في جزيرة ((الريم)) فكان أكبرها مرحلة جديدة للتطوير من مشروع ((ريم هيلز)) لتوفير 984 وحدة سكنية إلى جانب مساحات تجارية بإجمالي مساحة 9620 متراً مربعاً، كما ضمت مشاريع الشركة المسجلة 4 مشاريع ضمت توفير 182 وحدة في المرحلة ((A)) و171 وحدة في المرحلة ((B)) و240 فيلا في المرحلة ((C))، إلى جانب مساحات أراض تجارية في المرحلة ((D))، ومشروع ((ريناد)) الذي تطوره شركة ((تايجر العقارية)) لتوفير 265 وحدة.

ووفق اللائحة أيضاً توزعت المشاريع الأخرى جغرافياً داخل أبوظبي بمقدمتها مشروع ((ريمان ليفنج)) لتوفير 630 وحدة سكنية إلى جانب 1088 متراً مربعاً مخصصة للأنشطة التجارية ضمت لائحة التسجيل مشاريع سكنية مثل مشروع قرية ((هيدرا)) في منطقة ((الريف)) متضمناً 582 وحدة وأيضاً دخول المرحلة الثالثة من مشروع ((الريمان 2)) عملية الإنشاءات في منطقة الشامخة بأبوظبي لتوفير 557 وحدة سكنية، إضافة لتسجيل مشروع ((ريمان ليفينج 2)) في منطقة الشامخة، والذي تطوره شركة ((الدار العقارية)) لتوفير 428 وحدة.

جزيرة رمحان

وضمت لائحة المشاريع المسجلة أيضاً مشروع ((بلوم ليفنج كساريس)) الذي تطوره شركة ((ديستركت العقارية)) لتوفير 392 وحدة عقارية تلاه المرحلة الأولى ضمن التطوير العام في جزيرة ((رمحان))، وتتضمن تلك المرحلة 356 وحدة إلى جانب مشروع للفلل السكنية بالجزيرة أيضاً يوفر 234 وحدة، كما تم تسجيل مشروع لتطوير الأراضي بالمنطقة ((د)) في مشروع ((ذا فيليجز)) التي تطوره ((براري عين الفايضة)) في مدينة العين لتوفير 184.1 ألف متر مربع للوحدات السكنية، بينما تضمن مشروع ((حدائق الجرف)) الذي تطوره شركة ((إمكان)) إنشاء 61 وحدة سكنية.

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