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في فيديو نشرته «حماس».. 3 رهائن يناشدون إسرائيل إطلاق سراحهم

1/14/2024 8:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نشرت حركة «حماس» مقطعاً مصوراً، أمس، يُظهر ثلاثة من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم في غزة، وهم يناشدون حكومتهم وقف الهجوم على الحركة وإطلاق سراحهم، وذلك بالتزامن مع مرور 100 يوم على بدء الحرب.

وفي التسجيل المقتضب، يظهر الرهائن الثلاثة وهم رجلان وامرأة، كلّ بمفرده، معرّفاً عن نفسه بالعبرية، ومطالباً السلطات الإسرائيلية بالعمل على إعادته إلى دياره. ولم يتّضح في الحال متى التُقطت هذه المشاهد.

وانتهى التسجيل المصوَّر بعبارة تقول إن حماس ستكشف غداً عن مصائرهم.

وذكرت الحركة، في وقت سابق، أمس، أنها فقدت الاتصال ببعض الرهائن وسط قصف إسرائيلي على غزة، قالت إنه ربما أدى إلى مقتلهم.

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