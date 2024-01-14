Monday, 15 January 2024 09:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة شخص بعد اندلاع حريق بمحطة وقود في السعودية (فيديو)

1/14/2024 8:01:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تسبب نشوب حريق داخل محطة وقود في منطقة تبوك (شمال غربي السعودية) في وفاة شخص وإصابة آخرين.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه في منصة «إكس»، اليوم، أن «الدفاع المدني في تبوك يخمد حريقاً إثر اشتعال لحظي في محطة وقود»، مشيراً إلى أنه «نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية».

وانتشرت على منصات التواصل في المملكة بشكل واسع مشاهد ترصد حريق محطة الوقود، حيث أظهرت الفيديوهات المتداولة ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تغطي موقع الحريق.

وهرعت فرق وآليات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.


MENAFN14012024000110011019ID1107719778

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث