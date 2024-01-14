وفاة شخص بعد اندلاع حريق بمحطة وقود في السعودية (فيديو)

تسبب نشوب حريق داخل محطة وقود في منطقة تبوك (شمال غربي السعودية) في وفاة شخص وإصابة آخرين.

وأوضح الدفاع المدني السعودي، عبر حسابه في منصة «إكس»، اليوم، أن «الدفاع المدني في تبوك يخمد حريقاً إثر اشتعال لحظي في محطة وقود»، مشيراً إلى أنه «نتج عن الحريق إصابات متوسطة وحالة وفاة وأضرار مادية».

وانتشرت على منصات التواصل في المملكة بشكل واسع مشاهد ترصد حريق محطة الوقود، حيث أظهرت الفيديوهات المتداولة ألسنة اللهب وسحب الدخان الكثيف تغطي موقع الحريق.

وهرعت فرق وآليات الدفاع المدني لإخماد الحريق والسيطرة عليه، في حين ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.



