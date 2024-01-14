مقتل 7 مدنيين في غارات استهدفت قرية في السودان

قُتل سبعة مدنيين، أمس، في قصف جوي استهدف قرية القطينة في ولاية النيل الأبيض، على ما أفاد ناشطون مؤيدون للديمقراطية في السودان الذي يشهد حرباً دامية بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل.

وقالت «لجنة المقاومة» المحلية، التي تدير التعاون بين سكان هذه القرية التي تقع على مسافة 75 كلم جنوب الخرطوم، إن «سبعة مدنيين من قرية القطينة قُتلوا في قصف لسلاح الجو».

ويشهد السودان منذ 15 أبريل حرباً بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفرت عن مقتل أكثر من 13 ألف شخص، وفق تقديرات منظمة «مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها» (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الفعلية.

واتهم المتحدث باسم الجيش السوداني، أمس، قوات الدعم السريع بـ«إحراق كنيسة ود مدني الإنجيلية» في ولاية الجزيرة (وسط شرق البلاد)، بدون سقوط ضحايا.

كما أدت الحرب الدائرة منذ تسعة أشهر إلى نزوح نصف مليون شخص جنوباً، في هذه الولاية الزراعية التي كانت حتى وقت قريب بمنأى عن العنف.

لكن قوات الدعم السريع، التي تسيطر على غالبية العاصمة، حققت تقدماً ميدانياً على حساب الجيش في الآونة الأخيرة، على طول الطريق السريعة التي تربطها بود مدني.

وفي 15 ديسمبر، هاجمت القوات المذكورة ود مدني، ما دفع أكثر من 300 ألف شخص إلى النزوح مرة أخرى داخل ولاية الجزيرة وباتجاه ولايتي سنار والقضارف المجاورتين أيضاً.

كما تسبّبت المعارك بين الحليفين السابقين بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد، بحسب الأمم المتحدة.

ومنذ اندلاع الحرب، يعجز أي من الطرفين عن ترجيح كفته، وهما في الوقت نفسه لا يبديان استعداداً لتقديم تنازلات على طاولة مفاوضات.

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