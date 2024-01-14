«حماس»: أخرجنا ألف آلية عن الخدمة.. وإنجازات إسرائيل مزعومة

أكد المتحدث باسم كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبو عبيدة، أن الحركة تمكنت من إخراج ألف آلية إسرائيلية عن الخدمة، واصفاً إنجازات إسرائيل بأنها «مزعومة».

وأوضح أبو عبيدة، في كلمة بالصوت والصورة، بعد مرور 100 يوم من حرب إسرائيل على غزة، أن «العدو الإسرائيلي ارتكب على مدار 100 يوم مذابح تندى لها جباه الإنسانية»، مشيراً إلى أن «العدالة في العالم تحول دون محاكمة العدو».

وقال إن ذلك «يزيدنا قناعة بوجوب ما فعلناه في ملحمة السابع من أكتوبر، والاعتماد على سواعد رجالنا ومقاومتنا في مقارعة الاحتلال».

وأضاف أن المقاومة «تكبّد العدو خسائر باهظة، حيث استهدفوا وأخرجوا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية صهيونية توغلت في قطاع غزة».

وتابع: «كما نفذوا مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال جرى الإعلان عنها أولاً بأول».

ولفت إلى أن «ما يعلن عنه العدو من إنجازات مزعومة حول تدمير مستودعات أسلحة، وما يزعم أنها أنفاق طويلة، هي أمور مثيرة للسخرية»، موضحاً أنه «سيأتي اليوم التي تثبت فيه (القسام) كذب هذه الدعاوى».

وبيَّن أنه «قبل السابع من أكتوبر، لم يكن هناك أي مستودع أسلحة للقسام في أي مكان في غزة، ولا يزال لدينا الكثير لنقوله للعدو والعالم في الوقت المناسب».

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