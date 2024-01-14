«حماس»: أخرجنا ألف آلية عن الخدمة.. وإنجازات إسرائيل مزعومة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد المتحدث باسم كتائب «القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، أبو عبيدة، أن الحركة تمكنت من إخراج ألف آلية إسرائيلية عن الخدمة، واصفاً إنجازات إسرائيل بأنها «مزعومة».
وأوضح أبو عبيدة، في كلمة بالصوت والصورة، بعد مرور 100 يوم من حرب إسرائيل على غزة، أن «العدو الإسرائيلي ارتكب على مدار 100 يوم مذابح تندى لها جباه الإنسانية»، مشيراً إلى أن «العدالة في العالم تحول دون محاكمة العدو».
وقال إن ذلك «يزيدنا قناعة بوجوب ما فعلناه في ملحمة السابع من أكتوبر، والاعتماد على سواعد رجالنا ومقاومتنا في مقارعة الاحتلال».
وأضاف أن المقاومة «تكبّد العدو خسائر باهظة، حيث استهدفوا وأخرجوا عن الخدمة نحو 1000 آلية عسكرية صهيونية توغلت في قطاع غزة».
وتابع: «كما نفذوا مئات المهام العسكرية الناجحة في كل نقاط توغل وعدوان الاحتلال جرى الإعلان عنها أولاً بأول».
ولفت إلى أن «ما يعلن عنه العدو من إنجازات مزعومة حول تدمير مستودعات أسلحة، وما يزعم أنها أنفاق طويلة، هي أمور مثيرة للسخرية»، موضحاً أنه «سيأتي اليوم التي تثبت فيه (القسام) كذب هذه الدعاوى».
وبيَّن أنه «قبل السابع من أكتوبر، لم يكن هناك أي مستودع أسلحة للقسام في أي مكان في غزة، ولا يزال لدينا الكثير لنقوله للعدو والعالم في الوقت المناسب».
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN14012024000110011019ID1107719775
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.