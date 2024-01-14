في تجربة جديدة.. كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً عابراً للقارات

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، نجاح تجربة إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب يحمل رأساً حربياً في اليوم السابق كجزء من أنشطتها المعتادة لتطوير منظوماتها للأسلحة القوية.

وذكرت وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية أنه تم إطلاق الصاروخ الذي يحمل رأسا حربية، ويمكن التحكم فيه بعد ظهر الأحد في محاولة للتحقق من قدرات الرأس الحربي على الانزلاق والمناورة وموثوقية محركات الوقود الصلب عالية الدفع متعددة المراحل المطورة حديثاً، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية: «إن تجربة الإطلاق لم تؤثر مطلقاً في أمن أي دولة مجاورة، ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي».

وقال الجيش الكوري الجنوبي، أمس، إنه اكتشف الإطلاق من منطقة في بيونغ يانغ أو حولها نحو الساعة 2:55 بعد الظهر (05:55 بتوقيت غرينتش)، وحلَّق الصاروخ نحو ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

ويعد هذا أول إطلاق صاروخي لكوريا الشمالية منذ إطلاق الصاروخ الباليستي العابر للقارات هواسونغ-18 الذي يعمل بالوقود الصلب في 18 ديسمبر الماضي.

وفي مقابلة مع وكالة «يونهاب» للأنباء الأسبوع الماضي، ذكر وزير الدفاع الكوري الجنوبي، شين وون-سيك، أن كوريا الشمالية قد تختبر إطلاق صواريخ باليستية متوسطة المدى جديدة في وقت مبكر من هذا الشهر، بعد أن ذكرت أنها أجرت في نوفمبر اختبارات محركات تعمل بالوقود الصلب لنوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى.

ومن المعروف أن اكتشاف الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب قبل إطلاقها أصعب مقارنة بالصواريخ التي تعمل بالوقود السائل التي تتطلب المزيد من الاستعدادات قبل الإطلاق، مثل حقن الوقود.

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