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بعد محادثات مع مصر.. الصين تدعو لمؤتمر سلام بشأن غزة

1/14/2024 8:01:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

دعا وزير خارجية الصين وانغ يي إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق بشأن أزمة غزة.

وأكد يي أن الحرب في غزة مستمرة في التصاعد، موضحاً أن الصين تدعو إلى عقد مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقاً وأكثر موثوقية وفعالية ووضع جدول زمني ملموس لتنفيذ حل الدولتين.

وأدلى وانغ بهذه التصريحات للصحفيين بعد محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة، حيث جرى تبادل وجهات النظر بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية.

ولفت وزير خارجية الصين، في تصريحاته، إلى أن البنية التحتية في قطاع غزة دمرت بالكامل، مشيراً إلى أن الملايين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة.

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