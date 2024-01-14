ميلان يهزم روما بثلاثية

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- Khaberni) خبرني - فاز ميلان على ضيفه روما 3-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتقدم ميلان في الدقيقة 11 عن طريق ياسين عدلي، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 56.
وفي الدقيقة69 سجل لياندرو باريديس الهدف الوحيد لروما من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ثيو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 84.
ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند 29 نقطة في المركز التاسع.
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