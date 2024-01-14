ميلان يهزم روما بثلاثية

MENAFN - Khaberni) خبرني - فاز ميلان على ضيفه روما 3-1، يوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ميلان في الدقيقة 11 عن طريق ياسين عدلي، قبل أن يضيف أوليفيه جيرو الهدف الثاني في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة69 سجل لياندرو باريديس الهدف الوحيد لروما من ضربة جزاء، قبل أن يسجل ثيو هيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 84.

ورفع ميلان رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد روما عند 29 نقطة في المركز التاسع.