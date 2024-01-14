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يديعوت: غالبية مقاتلي حماس بغزة على قيد الحياة

1/14/2024 8:00:14 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية نقلا عن
تقديرات للجيش الإسرائيلي أن غالبية مقاتلي وقادة حماس بغزة على قيد الحياة بعد 100 يوم من الحرب.

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